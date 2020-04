1 April grappen in games blijven origineel

1 April is altijd lachen, not. Cliché grappen die ieder jaar opnieuw door iemand uit je sociale cirkel worden uitgevoerd, vervelend he? Ja, vind ik dus ook. Maar, de gaming industrie maakt er altijd iets leuks van. Zo ook de volgende games die ik graag speel…

Om te beginnen met één van de beste events dit jaar: PUBG. PlayUnknown’s Battlegrounds krijgt namelijk een limit-time event van 1 tot en met 7 april. Dit event veranderd de hele game naar een Fantasy Battle Royale. je kan kiezen uit een aantal classes. Zo kan je Wizars, barbarian, Ranger of Paladin zijn. Iedere klasse heeft zijn eigen wapens. Bekijk de trailer voor het event hier beneden.

Guild Wars 2 is altijd origineel met 1 april grappen. Dit jaar in het teken van de katten. Je krijgt een mail als je inlogt op je character met een aantal experience potions. Door verschillende maps zijn enorm grote katten aan het rondzitten of dwalen. Er zijn al verschillende Attack on Titan memes op de respectieve Reddit aan het rondgaan. Buiten dat post ArenaNet ieder jaar een aantal grappige patch notes, dat is dit jaar geen uitzondering. Bekijk een leuke video en een aantal van deze patch notes hier beneden.

Bosses in the open world now add “the II,” “Jr.,” and so on after their names when respawning to make it clear that the enemies don’t just magically return to life;

Home-instance NPCs will now complain that you never call or visit;

Corrected missing dialogue lines in the asura, norn, and quaggan romance options;

Minis can now be sorted by cuteness in the Hero panel.

Overwatch komt met een andere aanpak. Zij laten personages rondrennen met googly eyes. Dit geeft een vrij grappig effect. Zo is hier beneden onze favoriete hamster te zien met zijn overgrote ogen. Ain’t he cute?

Zo zijn er veel meer 1 april grappen in games te vinden. In RDR2- en GTA 5 Online sneeuwt het?! Pong is nu een RPG genaamd PONG Quest. Er worden fake posters online gezet over een mogelijke Death Stranding film. Wat vond jij de leukste 1 april grap voor 2020? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!