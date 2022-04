Update: Vernieuwde PlayStation Plus lanceert met meer dan 700 games

Vanaf Juni zal Sony hun PlayStation Plus en Now diensten gaan samenvoegen. Binnen een drietal niveau’s kun je dan kiezen uit o.a een selectie van 700 games, cloud-gaming en klassieke games.

UPDATE: Sony maakt grote stappen vooruit met hun vernieuwde PlayStation Plus service. Zo is er zojuist de roadmap bekend gemaakt wanneer alle verschillende gebieden aan de slag kunnen. Zo onthuld Sony dat de nieuwe service op de volgende data beschikbaar zal zijn:

Aziatische landen (exclusief Japan) – verwacht: 23 Mei 2022

Japan – verwacht: 1 Juni 2022

Noord en Zuid-Amerika – verwacht: 13 Juni 2022

Europa – verwacht: 22 Juni 2022

Verder heeft Sony aangekondigd dat de volgende 30 landen ook toegang krijgen tot de cloudstreaming mogelijkheden die de premium laag zal bieden. Het betreft de landen: Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Griekenland, Hongarije, Malta, Polen, Cyprus, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Al maanden gaan er geruchten dat Sony hard aan het werk is aan een Game Pass variant. De dienst van Xbox die maandelijks al 25 miljoen betalende members heeft is erg in trek en PlayStation kon natuurlijk niet lang uitblijven. Zo schrijven ze in hun laatste blogpost dat de dienst in Juni zal lanceren. Eerst in Azië waarna de USA en Europa snel zullen volgen. Het doel is om de hele wereld van de nieuwe dienst te voorzien binnen de eerste helft van 2022. De dienst wordt uitgebreid met 3 niveaus.

PlayStation Plus Essential

Biedt dezelfde voordelen die PlayStation Plus-leden tegenwoordig krijgen, zoals:

Twee maandelijkse downloadbare games

Exclusieve kortingen

Cloudopslag voor opgeslagen games

Online multiplayer-toegang

Er zijn geen wijzigingen voor bestaande PlayStation Plus-leden in dit niveau.

Prijs: € 8,99 per maand / € 24,99 per kwartaal / € 59,99 per jaar

PlayStation Plus Extra

Biedt alle voordelen van de Essential-laag

Voegt een catalogus toe van +- 400 van de leukste PS4- en PS5-games, inclusief blockbuster hits uit onze PlayStation Studios-catalogus en externe partners.

Games in de Extra-laag kunnen worden gedownload om te spelen.

Prijs: € 13,99 per maand / € 39,99 per kwartaal / € 99,99 per jaar

PlayStation Plus Premium

Biedt alle voordelen van Essential en Extra tiers

Voegt tot 340 extra games toe, waaronder:

– PS3-games beschikbaar via cloudstreaming

– Een catalogus met geliefde klassieke games beschikbaar in zowel streaming- als download opties van de originele PlayStation, PS2 en PSP generaties

Biedt toegang tot cloud streaming voor originele PlayStation, PS2, PSP en PS4-games die worden aangeboden in de Extra- en Premium-niveaus in markten waar PlayStation Now momenteel beschikbaar is.

Klanten kunnen games streamen met PS4- en PS5-consoles en pc.

In dit niveau worden ook in de tijd beperkte game-proefversies aangeboden, zodat klanten bepaalde games kunnen uitproberen voordat ze kopen.

Prijs: € 16,99 per maand / € 49,99 per kwartaal / € 119,99 per jaar

Welke games kun je verwachten?

De dienst zal lanceren met games zoals: Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal. Verder geeft Sony aan nauw samen te werken met een groot scala aan developers zowel binnen hun eigen studios als ook third-party om zoveel mogelijk games op de dienst te krijgen. Deze dienst zal regelmatig worden aangepast en uitgebreid zoals je wellicht al gewend bent van Game Pass. Wat we echter niet kunnen verwachten zijn nieuwe First Party games. Sony gelooft in hun games en de investeringen die ze in deze games en studios doen, door games direct op hun dienst plaatsen zoals Microsoft dat doet met hun first party games, doen ze deze investering teniet. Aldus Jim Ryan.

“[In terms of] putting our own games into this service, or any of our services, upon their release… as you well know, this is not a road that we’ve gone down in the past. And it’s not a road that we’re going to go down with this new service. We feel if we were to do that with the games that we make at PlayStation Studios, that virtuous cycle will be broken. The level of investment that we need to make in our studios would not be possible, and we think the knock-on effect on the quality of the games that we make would not be something that gamers want.” – Jim Ryan (CEO Sony Entertainment)

Er zal meer bekend worden gemaakt over de dienst en welke games we kunnen verwachten dichter bij de release. So stay tuned!