Nieuwe Assassin’s Creed speelt zich wellicht af in het 15e-eeuwse Azteken tijdperk

Elk jaar verschijnt er wel een nieuwe lek omtrent Assassin’s Creed. De bijna 15 jaar oude franchise waar je achter tempeliers mag jagen is ondertussen de meest gelekte franchise ooit

Je zou verwachten dat Jason Schreier (de bekende voormalig Kotaku journalist) weer de setting zou delen zoals hij standaard elk jaar doet maar deze keer komt het nieuws vanuit een andere hoek. Insider Jeremy Penter die onder andere bekend is van zijn Youtube kanaal ACG deelt een cryptische tweet die zegt “De volgende AC game speelt zich af tijdens het Azteekse tijdperk”. Meer informatie wordt er niet gegeven neem dit nieuws daarom dus met een flinke bak zout.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

Het Azteken tijdperk heeft zijn oorsprong in Centraal Mexico en dit duurde van het jaar 1300 tot 1521. Assassin’s van deze streek zijn echter geen vreemde aangezien we in Assassin’s Creed IV: Black Flag al een groep Mayaanse Assassin’s tegen kwamen.

Sinds Assassin’s Creed: Origins is de franchise meer de oudheid en mythologische kant op aan het gaan. Dit zou erg goed passen bij dit tijdperk aangezien de Azteken een heel legio aan verschillende goden hadden. Wat de Azteken ook uniek maakte was hun radicale gedachtes. Ze stonden er namelijk om bekend om hun mensen op te offeren om de goden tevreden te stellen. Verder stonden Azteekse krijgers bekend om hun uniek ogende pantsers.

Dit jaar viert de franchise dus zijn 15de verjaardag. Om dit te vieren is er oplopend naar September een reeks aan marketing om het 15 jarig bestaan te vieren. Echter is er ook al bekend gemaakt dat in September de toekomst van de franchise bekend gemaakt gaat worden. Op Zaterdag 10 September vind er een Ubisoft Forward event plaats. De kans is groot dat we hier meer te weten zullen komen over de verschillende AC games die in development zijn. 2 van die projecten zijn al bekend. Wellicht de grootste is Assassin’s Creed: Infinity dit wordt de live-service variant, wellicht zijn de Azteken hier een gedeelte van. De 2de titel die volgens de geruchten in ontwikkeling is zou dit jaar al uit moeten komen, namelijk Assassin’s Creed: Rift. In Rift speel je met Basim Ibn Ishaq die je wellicht nog kent van Assassin’s Creed: Valhalla. De game zou zich afspelen in Baghad, Irak.

Kijk jij uit naar de aankomende Assassin’s Creed games, of ben je de franchise ondertussen al helemaal zat? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.