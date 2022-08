Review: The Last of Us Part I

Er is geen ontkennen aan het feit dat The Last of Us Part I een ontzettende banger van een game was. De game won veel awards en zette nieuwe standaarden voor storytelling en zombie games in het algemeen. De dynamiek tussen Joel en Ellie (als kind) is nu opnieuw te beleven. Is deze beleving nog beter dan het origineel, of in ieder geval gelijk aan?

The Last of Us Part I verteld in de vroege story events het verhaal van Joel en hoe hij het begin van een snel verspreidend virus dat mensen gek maakt probeert te overleven. Vervolgens komt er vrij snel een sprong in de tijd, waar Joel ook al vrij snel Ellie ontmoet. De twee hebben een hobbelige dynamiek in het begin. Echter maken ze samen enorm veel mee. Ook al is het verhaal vrij ‘oud’, ik ga niet echt spoilen over story events. Wel wil ik even benadrukken dat de dynamiek tussen de personages enorm goed uitgewerkt is. Buiten dat is storytelling hier op de voorgrond en maar goed ook, het verhaal van dit deel is immens sterk. De euforische, zowel als de lugubere momenten, zijn stuk voor stuk mooi om doorheen te spelen en om te zien. Je zal 15-20 uur lang op je stoel zitten in spanning, ongeloof, of je zit te lachen om een luchtig moment. Hoe dan ook, The Last of Us is een achtbaan aan emoties.

Opnieuw, maar dan mooier

The Last of Us: Part I is meer dan alleen een remaster, het is een remake. Maar, de game heeft zeer zeker ook een flinke grafische upgrade gekregen. Deze is weliswaar niet altijd 100% consistent tegenover Part II, maar lijkt er stevenserg op. Wat me wel opviel is dat het water, de reflecties en de belichting erg goed gedaan is, zowel tegenover het origineel als Part II. De gezichten en animaties zijn sterk verbeterd en op grafisch gebied ziet de game er gewoon veel meer van deze tijds uit. De characters zijn vanaf de grond opnieuw gemaakt, gerigged en geanimeerd en dat zie je direct. De workbench is hier ook een goed voorbeeld van. Het upgraden van je wapens lijkt wederom veel meer op het tweede deel, dan op het origineel.

Ditzelfde geld voor de omgevingen en gebouwen van de binnenkant. Alles is veel gevulder en omgevingen lijken op veel stukken echt opnieuw gemaakt. Het voelt hierdoor veel meer als een reboot, dan een remake, en dat zegt veel. Ditzelfde geld voor het spelen in 60 frames per seconde en uiteraard in 4K! De game loopt uiterst soepel en ziet er geweldig uit!

Verfijnde controls

Wat vooral een verademing is, is de volledige overhaul in controls. De game speelt waar nodig bijna als een 1-op-1 met Part II. Het voelt zoveel vloeiende dan het origineel ook. Dit geldt eigenlijk voor alle gameplay mechanics. Zoals Naughty Dog zelf al aangaf, dit is vanaf de grond op gebouwd om een liefdesletter naar deel 1 te zijn, met de gameplay van deel 2 in gedachten.

De AI voelt veelt afwisselender en zelfs uitdagender, het lijkt alsof vijanden een stuk slimmer zijn dan dat ik gewend was. Explosieven hebben veel meer interactie met omgevingen en reageren veel meer zoals ze dat doen in deel 2. Ditzelfde geld voor het schieten, dit voelt ook veel meer als deel 2, dan deel 1 of de eerdere remaster hiervan. Ook als je mensen bij je hebt, die bij jou horen, zoals Ellie. Ze lopen veel minder ‘dom’ rond. Ik kan me nog goed herinneren dat Ellie in de originele game vaak in de weg stond, dit was nu totaal niet het geval.

Betere sound & toegankelijkheid

Het geluid is sterk verbeterd met de 3D audio van de Playstation 5. Alles voelt dynamischer, alles voelt veel meer ‘om je heen’. Afstanden zijn beter te horen. Ook de dialogen lijken veel scherper dan voorheen, de audio heeft hoe dan ook een flinke upgrade gehad. Ditzelfde geld voor hoe de boog werkt met de adaptive triggers van de Playstation 5, die is in deze game lekker aanwezig. Met de shotgun is de vibratie supervet en schieten met een boog biedt erg veel tegendruk van je trigger.

Op het gebied van toegankelijkheid heeft Naughty Dog veel dingen gedaan die ze in deel 2 ook deden. Denk hierbij aan geluidsindicators, betere subtitles, high contrast, audio cues enzovoorts. Ik heb er even mee rond gespeeld en ik kan zeker niet oordelen voor iemand die slechtziend/blind, of doof/ slechthorend is, maar het lijkt erg overheen te komen met de toegankelijkheidsopties uit Part II en die werden erg goed ontvangen!

Een waardige re-make

The Last of Us Part I is een waardige Playstation 5 game en een waardige re-make. Ik was uiterst sceptisch over de full price die Sony op de game gooide, maar na het spelen van deze re-make kan ik alleen maar zeggen dat dit het waard is. Of je nu een nieuwe fan bent, of iemand die graag de game wilt herleven, The Last of Us Part I mag dan zeker in je backlog komen te staan! Het is voor mij eigenlijk gewoon The Last of Us Part I, in een jasje van Part II en dat is alleen maar goed. Buiten de kritiek om de verhaallijn van het tweede deel, is er geen ontkennen aan dat de gameplay op veel gebieden gewoon naadloos was.