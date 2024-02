Death Stranding 2: On The Beach toont nieuwe trailer

Zoals we van Kojima gewend zijn, brengt Death Stranding 2 wederom een boel weirdness met zich mee. Ik snap er persoonlijk helemaal niks van, maar neem jullie graag mee in dit nieuwe verhaal en de trailer die daar vandaag bij is gekomen!

Trek je beste schoenen aan, want het pakket bezorgen begint weer in 2025 met Death Stranding 2. Alhoewel de trailer enorm vage momenten heeft, laat het ook enorm mooie graphics en vistas zien. Daarnaast zien we veel van de wereld en gameplay, een aantal nieuwe features en elementen. Dit maakt het veelbelovend voor de spelers die Death Stranding enorm vet vonden. Ook is er al bekend dat er een ietwat grotere focus gaat zijn op combat, met meer wapens en voertuigen dan in het vorige deel. Natuurlijk ontmoeten we een nieuwe antagonist, die lijkt de broer van Sam Bridges (Norman Reedus) te zijn. Deze guy heeft een… gitaar? Nou ja, bekijk de aardig lange trailer, vol celebrities, hier!

Death Stranding 2 verschijnt ergens in 2025. Ga jij de game spelen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Daarnaast kondigt Kojima aan, bezig te zijn met een boel andere projecten, waaronder een spionnen game! Kojima verteld ook dat hij een team vanuit heel de wereld bij elkaar aan het sprokkelen is, om cutting-edge gameplay te bieden. klinkt goed!