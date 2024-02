Silent Hill komt met nieuwtjes!

Het was al een beetje bekend, maar een nieuwe Silent Hill komt eraan, naast de Silent Hill 2 Remake! Dit werd aangekondigd tijdens de Sony State Of Play van 31 januari. Laten we het jaar dus goed beginnen!

In de trailer zien we de cinematische graphics van Silent Hill: The Short Message en de remake van deel 2. De first-person horror game, The Short Message, is vanaf nu gratis te downloaden op PS5. De remake voor Silent Hill 2 blijft nog op een ‘add to wishlist’ staan, dus er is nog geen indicatie van een datum. Wel zie je direct, dat de game op grafisch gebied niet enorm next-gen oogt, maar een beetje in de oude stijl blijft.

The Short Message is vanaf nu gratis te downloaden voor PS5 spelers, check de launch trailer hier:

En natuurlijk de trailer van de Silent Hill 2 remake, niet te missen:

Vooralsnog lees je vooral veel ongeloof over het gebrek van een release datum. Laten we hopen, dat de game niet nog jaren op zich laat wachten. Heb jij zin in deze games? Laat het ons weten in de reacties hier beneden!