Stellar Blade toont releasedatum

De eerste State of Play is bezig en dat betekend dat Sony veel nieuwe games laat zien. Stellar Blade mocht de presentatie aftrappen en toont haar releasedatum!

Er zijn nieuwe beelden getoond van Stellar Blade en hierbij is ook een releasedatum aangekondigd. Deze op anime gebaseerde game laat in de nieuwe trailer veel snelle actie zien.

In de trailer zien we verschillende personages uit de game langskomen en set pieces. Ook zie je de hoge actie in beeld. Er zullen in de game mogelijkheden zijn om je arsenaal uit te breiden en upgrades te maken.

Stellar Blade komt uit op 26 april 2024 voor de PlayStation 5. Ga jij hem halen? Laat het ons weten in de comments!