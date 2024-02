Met intheSpotlight blikken wij de gehele maand vooruit naar de release van een nieuwe game. Deze maand is dit Final Fantasy VII: Rebirth. Maar het is ook goed om eens terug te blikken! Dit doen wij met de Final Fantasy VII: Rebirth recap!

Nog een maand is het zo ver en dan kunnen we weer aan de slag met Cloud en zijn team. Een goed moment om dus even terug in de tijd te gaan en te kijken waar deel 1 ons ook al weer heeft gebracht. Een Final Fantasy VII: Rebirth recap! Natuurlijk bevat dit artikel materiaal dat spoilers kan bevatten. Mocht je het eerste deel dus nog niet hebben gespeeld klik dan nu weg en zet je PlayStation of PC aan!

Een nieuwe definitie van remake

Toen dit spel uit kwam hadden we al bepaalde verwachtingen gezet. Het origineel is immers al van het PlayStation 1 tijdperk en kwam uit in 1997. Maar behalve mooiere graphics kregen we een stuk meer. Nieuwe verhalen werden toegevoegd en bestaande verhalen liepen ook allemaal net even anders dan het origineel.

Gelukkig helpt het PlayStation kanaal ons een handje. Er is namelijk een video uitgebracht die nogmaals over het gehele verhaal van Remake gaat. In deze 3 minuten durende recap komt alles aan bod. Het doel van Shinra, de eerste missie van onze helden en ook worden de karakters kort besproken.

Yuffie

Opmerkelijk aan de Final Fantasy VII: Rebirth recap van het verhaal lijkt te zijn dat de nieuwe DLC niet is meegenomen. Deze ging over het verhaal van Yuffie Kisaragi. Deze materia rovende ninja gaat zeker nog in Rebirth terug komen. Dus als je de tijd hebt is het misschien wel handig om nog even de DLC van de game te spelen!

Een korte recap als opfrisser is altijd fijn. Daarom gaan we in een artikel later deze week nog eens langs bij karakters en kijken we ook vooruit naar andere elementen van het spel!