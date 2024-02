Hideo Kojima kondigt Physint aan

Hideo Kojima heeft op tragische wijze afscheid moeten nemen van zijn geliefde Metal Gear Solid franchise. Nu dat de break-up een plekje heeft gekregen en Kojima weer verder is gegaan met zijn leven is het tijd voor een vervanger met de naam Physint

Hideo Kojima verscheen tijdens de State of Play showcase on stage, of ehm on camera. Na dat de beste man een zeer lange en met name ingewikkelde trailer dropte van Death Stranding 2: On the beach. Die ons in ware Kojima fashion weer achterliet met meer vragen dan antwoorden. Was het tijd voor one final thing. Waar Kojima laatst al liet weten dat hij een horror game exclusief met Xbox aan het ontwikkelen is, krijgt Sony wellicht nog iets mooiers.

Sony heeft Kojima zo ver gekregen om zijn nieuwste actie-spionage game te ontwikkelen voor SIE. De game die blijkbaar de naam Physint draagt (dit kan ook een codenaam zijn) zal volledig ondersteund worden door de technische kracht van SIE. Er werd gezegd dat het ‘de grenzen tussen film en games zou doen vervagen’, maar ondanks dat Psysint hetzelfde genre krijgt als Metal Gear, is het toch een compleet nieuwe IP. Take that Konami.

Is Physint de game waar we op hebben gewacht?

Het is geen geheim dat de franchise van Metal Gear jaren later nog steeds erg geliefd is bij gamers. Het is bijna tien jaar geleden dat Kojima Konami verliet en afscheid nam van Metal Gear, en verder ging om Death Stranding te ontwikkelen. Sindsdien is Kojima bezig met veel projecten waaronder Death Stranding 2 en de horror game OD die hij samen met Jordan Peele ontwikkeld voor Xbox. De beste man zit niet stil en het is dan ook niet gek dat Kojima graag weer terugkeert naar het genre dat hem groot heeft gemaakt.

Tijdens het PlayStation State of Play-evenement gaf Kojima nog een tipje van de sluiter. Het geheel nieuw project zou “de allernieuwste technologie en een geweldige cast” bevatten. Kojima Productions zei in een vervolgpost op sociale media dat het “bijna levensechte graphics en een nieuwe kijk op interactief entertainment zal bieden.”

KOJIMA PRODUCTIONS officially announced a new “Action-Espionage Game” 🎮 on today’s “State of Play” 🎥Click here to watch State of Playhttps://t.co/e9kxgoUBmP With the full support of SIE, this new action espionage game will use cutting-edge technology and a stellar cast to… pic.twitter.com/CSndFOrfbX — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) January 31, 2024

