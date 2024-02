Nieuwe trailer van Judas

Sinds de onthulling van Judas tijdens The Game Awards van 2022 is het aardig stil rondom de debuutgame van Ghost Story Games. Ken Levine (de bedenker van Bioshock) heeft een nieuw kindje met de naam van Judas, kan het Bioshock evenaren?

Judas een first-person shooter geworteld in een sci-fi-setting, met een verhaal dat kan worden gemanipuleerd terwijl het zich ontvouwt. Het lijkt erop dat de game speelt met de perceptie van tijd in een wereld die constant verandert. Uit de trailer die werd getoond krijgen we een veel beter idee van het onderwerp van de aankomende singleplayer-shooter. In de trailer krijgen we een kijkje in een ietwat griezelige, bizarre wereld die indicatief lijkt te zijn voor alternatieve universums of een multiversum. Er zijn gekke robots, krankzinnige krachten en meer explosies dan we ooit aankunnen. De visuele stijl doet ook direct denken aan Bioshock met speciale krachten die je kan afvuren met je handen en guns. Verder toont de game een hele boel uniek vijanden.

De trailer van Judas

De State of play had meerdere verrassingen waaronder de ultieme samurai game Rise of the Ronin of de insane ingewikkelde Death Stranding 2.

