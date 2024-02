Microsoft deelt spoedig nieuws over de toekomst van Xbox

De Xbox community staat in vuur en vlam. Dit komt door recente geruchten en rapporten die suggereren dat er heel erg veel Xbox titels op kort termijn verschijnen op PlayStation en Nintendo. Phil Spencer verbreekt heel kort de stilte door te zeggen dat hij meeleest en spoedig meer nieuws deelt in een Business Update.

De Business Update van Microsoft stond volgens rapport gepland voor eind februari 2024. Het lijkt er op dat deze update iets sneller de deur uit gaat na een uitbraak aan geruchten en rapporten met slecht nieuws voor trouwe Xbox fans. De geruchten zeggen namelijk dat veel Xbox First Party titels worden aangeboden op de concurrentie. De volgende titels zijn daarbij al gepasseerd: Hi-Fi Rush en Sea of Thieves moeten op vrij kort termijn al verschijnen via Nintendo Switch en/of PlayStation 5. Daarnaast zou Starfield vlak na de eerste grote update ook verschijnen op PlayStation 5 en is Indiana Jones ook in ontwikkeling voor de PlayStation, al verschijnt deze versie ook pas na de PC en Xbox versie. Andere games die genoemd zijn voor mogelijke PlayStation versie zijn Flight Simulator, Doom Year Zero, Gears of War en zelfs Halo: The Master Chief Collection.

Als klap op de vuurpijl verschijnen rapporten online die suggereren dat de Call of Duty titels niet naar Game Pass komen en dat ook toekomstige games niet worden aangeboden via Game Pass. Alle andere titels die Xbox uitgeeft, staan voorlopig wel gepland voor Game Pass. Ook de games die mogelijk nog naar Nintendo en PlayStation komen. Game Pass komt niet naar de concurrent. Daar heb je dus je Xbox voor. Game Pass en Play Anywhere. Speel op je TV, PC en mobiele telefoon met je meest recente save-file. Die flexibiliteit zal ongetwijfeld ontbreken in de versies die Microsoft gaat aanbieden aan de concurrentie.

Phil aan het woord

Phil Spencer, hoofd van Xbox verbreekt kort de stilte en vraagt de community om iets meer geduld. Volgende week weten we meer en dan weten we het zeker. Gaat Microsoft deels een Third-Party uitgever worden?

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024