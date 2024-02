Final Fantasy VII: Rebirth demo vanaf NU te spelen!

De State of Play van Final Fantasy VII: Rebirth is net afgelopen en wat beter dan een Final Fantasy VII: Rebirth demo? Hij is vanaf nu te downloaden en spelen!

Het is Final Fantasy VII: Rebirth maand en met intheSpotlight zetten wij deze maand de game in het zonnetje. Er is net een State of Play afgelopen waarin nieuwe beelden te zien waren van de game. Tijdens deze video is veel getoond aan nieuwe gameplay, de open wereld en de karakters en nog veel meer. De video bevat een aardig aantal aan spoilers, kijken is dus op eigen risico!

In de video zien we verschillende oude en nieuwe mini-games welke je tijdens de game kunt spelen. Het spel bevat ook een relatie systeem. De keuzes die jij in het spel maakt bepalen de relatie met bepaalde karakters en met wie jij op date kan tijdens een bepaald moment in de game. Er zullen nu ook meer opties zijn en karakters om uit te kiezen welk niet in de originele game als keus werden gegeven! Heb jij al een idee met wie jij de beroemde scene wilt spelen?

Demo

Tijdens de State of Play is ook bekend gemaakt dat er vanaf nu een demo te spelen is. Dit is een demo die in twee delen opgedeeld gaat worden. De Final Fantasy VII: Rebirth demo die nu te spelen is gaat over het begin van het spel. Jij kunt met Cloud en Sephiroth spelen in het begin van de game. Later komt er ook nog een demo gedeelte waar je in het open wereld gebied kan kijken. De demo heeft een grootte van 48,64GB

Final Fantasy VII: Rebirth komt uit op 29 februari voor de PlayStation 5. Ga jij de game spelen of laat jij hem aan je voorbij gaan? Laat het ons weten in de comments!