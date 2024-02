Review: Banishers: Ghosts Of New Eden

Sommige games hebben weinig tot geen marketing en dat is zonde, want deze games verdienen het misschien wel. Banishers: Ghosts Of New Eden, de nieuwste game van Dontnod Entertainment, is zo’n titel. Deze ‘Action RPG’ heeft namelijk meer te bieden dan je zou denken.

Double A games, net als indie titels, krijgen tegenwoordig meer spotlight dan ooit. De makers van Remember Me en Vampyr zijn nu terug met een AA titel: Banishers: Ghosts Of New Eden. Deze game speelt zich af in een soort gothic-achtige setting en wordt gemarket als Action RPG, maar is naar mijn mening eigenlijk iets heel anders. Wat doet de game zo goed, en waar laat het liggen?

Geen typische RPG

Alhoewel Banishers een aantal kleine RPG elementen heeft, zijn deze niet zo fleshed out dat je het echt in dit genre kan stoppen. Ja, je speelt bepaalde dingen vrij op een rollenspel manier, maar het is meer een overkoepelend verhaal dat je volgt, met wat sturende elementen her en der. Banishers zijn mensen met speciale krachten. Zij hebben de mogelijkheid en het arsenaal om dwalende geesten rust te bieden en ze naar de plek te sturen waar ze thuis horen. Je speelt in het begin als 2 mensen, Red en Antea. Al snel gebeurd er iets, waardoor Red voor een dilemma komt te staan; Antea komt te overlijden, wat gaan we daar mee doen? Deze twee personages, alhoewel enorme lovers, komen nu dus voor nieuwe uitdagingen te staan. Antea zal jou als Red uithelpen in de zoektocht naar een oplossing voor dit immens grote probleem. Dit doet ze als geest. Je kan in de wereld en met name in combat wisselen tussen de 2 personages.

Het verhaal heeft 5 eindes, die gebaseerd zijn op de keuzes die je maakt als Red. In de dialogen komen deze keuzes aan bod, maar ook voor en tijdens bepaalde segmenten door de game heen. De manier waarop het verhaal verteld wordt lijkt vaak een beetje op een geschreven roman, alsof je een boek aan het bekijken en spelen bent. Alle personages die je tegen komt, alle cases die jij oplost, alles is tot in de naad omschreven door de dialogen in het spel. ik ben enorm fan van deze manier van storytelling, vooral als iemand die graag boeken zou willen lezen maar de concentratie hiervoor mist.

Haunting Cases

Tijdens het spelen kom je een specifieke feature vaker tegen, het oplossen van mysterieuze cases. Hier merk je de overeenkomst tussen andere Dontnod titels direct. Deze feature begint simpel en wordt met de speeltijd ingewikkelder. Wat je hier doet, is zoeken naar aanwijzingen om een duidelijker geheel van je case te kunnen maken. Deze research fase zorgt voor een grotere niche in de gameplay, het vertraagd de pacing van de game en daar moet je van houden. Ik vind dit heel tof en in combinatie met de juiste manier van storytelling zorgen voor een beter geheel. Aan het einde van zo’n Haunting Case, krijgt Red de keuze om een geest te banishen of ascenden. De vredigheid hangt volledig af van de keuze die je hier maakt.

Combat & exploration

De movement en combat van Banishers heeft wat weg van God Of War. Maar, het is wel wat stijver dan dat. De combat is geen hoogtepunt in Banishers. Is het slecht? Nee! Is het net niet wat het zou kunnen zijn? Ja! Nu is combat niet de grootste focus, maar het komt vaak aan bod, dus je standaard attacks met wat kleine combo mogelijkheden is voor mij net niet genoeg. Daarnaast is de combat niet heel responsief, wat soms tegen kan werken met het uitvoeren van een switch attack, waar je tactisch gebruik maakt van de switch tussen Red en Antea. Daarnaast is het vaste cameraperspectief, zoals we dat kennen van onder andere God Of War. De exploration is deels gelinkt aan het wisselen met Antea, die kan zorgen voor nieuwe doorgangen of het ontrafelen van schatkisten die je alleen met Red niet zou kunnen vinden of openen. Alhoewel de map structuur vrij open is, is deze ook ergens aardig lineair. Het is geen immens grote game, maar wel een vrij lange. Ik denk dat Dontnod nog een verbeterslag kan maken op hun combat in games, of het gewoon helemaal eruit laten.

Graphics & Sound Design

De game is grafisch enorm mooi. Er is veel detail in de wereld, personages en architectuur. Binnen in huizen zie je dit vooral, waar er veel aandacht is gegaan naar het interieur en de kleine details. De oude Engelse gothic vibe is sterk aanwezig en ook dat is tof om te zien. De voice acting is enorm goed voor een game met dit budget en deze scale, dit was voor mij dan ook een leuk en verrassend aspect. Er zitten verschillende accenten in, goede stemacteurs en lekker schrijfwerk. Ook qua UI design is er weinig aan te merken op de game. Alles is duidelijk qua menustructuur en ook het grafisch ontwerp, alhoewel minimalistisch, oogt lekker en is passend bij de thematisering van Banishers.

De cinematics en ook de facial animations hierin zijn enorm hoog van kwaliteit. Daarnaast heeft de game aardig wat unieke en toffe elementen. Bij het kampvuur kan je bijvoorbeeld je armor wijzigen of gebruik maken van de RPG elementen. Wanneer je wisselt van menu, gaan Red en Antea ook daadwerkelijk anders zitten. Klein dingetje, maakt het net wat strakker allemaal!

Verdict

Banishers, voor een AA game, is er een die bij mij wel memorabel genoeg is om een volgende game van Dontnod op dag 1 te kopen. Waarom? De studio is niet bang om nieuwe elementen te proberen, om iets anders te doen dan de norm. Daarnaast komen ze altijd met unieke concepten voor het verhaal en de setting. Ook wordt er enorm veel tijd gestoken in het schrijven van de scripts en verhalen. Wat voor sommigen een grote dealbreaker gaat zijn, is de combat. Deze is gewoon, alhoewel lijkend op God Of War, enorm houterig. Ik hoop dat Dontnod betere combat voor elkaar kan krijgen in toekomstige games, dit zou het geheel net wat sterker maken. Al met al is Banishers een toffe game, die ik zeker aan kan raden voor de prijs!

7.5/10 Spooky - 7.5/10 7.5/10