Review: Helldivers 2

Helldivers 2 hield de wereld onverwachts in een houdgreep tijdens de lancering. Tegen verwachting van de community en de ontwikkelaars klom Helldivers 2 de Steam Charts omhoog en werd het door duizenden gespeeld. Binnen één week ging de titel meer dan één miljoen keer over de digitale toonbank. Terecht succes? Daar komen we snel genoeg achter.

Helldivers 2 is een co-op multiplayer game in de vorm van een third person shooter. Je speelt met maximaal 4 spelers in één missie, maar die ene kleine missie draagt bij aan een “Major Order” die je met heel de community moet voltooien. De eerste Major Order in het spel moest binnen één week behaald worden en dat is ruim gelukt. Binnen 6 dagen werd de Major Order voltooid en dat ondanks de problematiek tijdens de lancering die zorgde voor verbindingsproblemen en slechte matchmaking. Tijdens de eerste Major Order moest de communtiy 2 planeten bevrijden uit de handen van de Terminids.

Wie zijn de Helldivers?

Dat zijn wij, de spelers. We zijn soldaten van de planeet Super Earth. Ondanks we deze mooie planeet bewonen, bewonen we graag nóg meer planeten en moeten we deze eerst bevrijden van de gemene aliens en robots. Op moment van schrijven bestaan er twee soorten vijandelijke facties. Enerzijds de Terminids, een echt alienras met vierpotige gifspuwers en aan de andere kant de Automatons. Zoals de naam al suggereert, een factie met robots die bijna rechtstreeks uit Star Wars en The Terminator afkomstig zijn. Maar goed, in dit hoofdstuk staan wij centraal en niet de aliens. Wij zijn de Helldivers!

Als Helldiver dragen we verschillende soorten wapens mee naar het veld. Onze standaarduitrusting bestaat uit een groot geweer, klein geweer of machinepistool, granaat en beschermende kleding. Nieuwe wapens en kleding kunnen we krijgen uit de “Battle Pass”. Er is een gratis variant en een premium variant, maar in de eerste premium pass zitten niet per se betere wapens, enkel varianten van wapens die ook in de gratis Battle Pass zitten. Pantser, gadgets, wapens, emotes en andere dingen uit de Battle Pass moet je kopen met medailles die je kunt verdienen door missies te voltooien. Tijdens een missie kun je op de planeten ook nog extra medailles vinden die verstopt liggen.

Naast je standaarduitrusting heb je als Helldiver de beschikking over wapens die op kunt roepen vanuit je schip. Deze kan je doormiddel van een pijltjesknoppen combinatie inroepen. Dit kunnen turrets zijn, sterke wapens met speciale munitie of simpelweg raketaanslagen op de vijand in verschillende soorten en maten. Deze zijn bijna allemaal ongelimiteerd, al zit er wel een cooldown op. De combinatietoetsen kan je uit je hoofd leren, want deze zijn per type altijd hetzelfde. Een Napalm aanval heeft op level 1 nog steeds dezelfde combinatietoets als op level 20. Deze krachtige aanvallen maken het verschil tijdens je missie en je mag in totaal maar 4 verschillende Stratagems per persoon meenemen. Kies dus bewust en vind een tactiek die past bij jouw speelstijl. Zo kwam ik er achter dat een mortar sentry echt super handig is, maar niet als je tegen de Terminids speelt. De Terminids komen namelijk in een rap tempo naar je toe, waardoor de mortieren erg dichtbij kunnen komen. En dat terwijl Friendly Fire altijd enabled is.

Wat is onze missie?

Totale verovering van het universum. Althans, dat lijkt er op. Er zit niet per se een diepgeworteld verhaal in Helldivers 2. Het is een Live Service game, waarin de ontwikkelaars beloven in nauw contact te staan met de community. Sterker nog, ze spelen mee. Als de ontwikkelaars merken dat het de spelers te makkelijk of te moeilijk afgaat, gooien ze een aantal verrassingen in het spel. Een milde variant hiervan hebben we al mogen zien in de eerste week. Op 1 dag kreeg iedereen toegang tot een railgun als extra stratagem optie, een andere dag kreeg iedereen toegang tot vuurmijnen als extra stratagem optie. In dit geval dus in ons voordeel, maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn.

Het lijkt er op dit moment op dat we iedere week een nieuwe Major Order krijgen. Terwijl je werkt aan deze Major Order met de hele community, krijg je per dag één Personal Order. Hier werk je alleen aan. Deze zijn over het algemeen vrij simpel en bestaan meestal uit het uitvoeren van een x aantal optionele opdrachten of het uitroeien van een x aantal soorten vijand. Voor je Personal Order krijg je per dag 15 extra medailles. Ze zijn dus wel de moeite waard om je voortgang in het spel te kickstarten.

Extra wapens komen goed van pas. Want Helldivers 2 kan echt ontzettend moeilijk zijn. De moeilijkheidsgraad loopt aardig snel op en het is echt aan te raden om deze game met zijn vieren te spelen als je de kans hebt. In andere gevallen, speel met vreemden, want in je eentje is het echt supertaai. Vijanden blijven komen en in tegenstelling tot veel andere games, kan je bijna niet wegrennen van je vijanden. Ze blijven je echt de hele tijd volgen. En dat kan echt voor chaotische situaties zorgen waarin je bijna geen munitie meer hebt je aanvallen probeert te ontwijken én je Stratagem probeert in te roepen. Het is constant een geweldige chaos die spannend, maar ook ontzettend hilarisch is.

Voor de democratie!

Als je Starship Troopers hebt gezien weet je precies wat je moet verwachten van de humor in deze game. Als je het niet hebt gezien, zal ik het heel kort en bondig uitleggen. Helldivers 2 steekt de draak met de Amerikaanse filosofie van democratie en vrijheid. Alles in Helldivers 2 doe je uit naam de democratie en de vrijheid. Zo slaan de personages tijdens het vechten verschillende kreten uit zoals “For Democracy!”, “Have a taste of Freedom” en nog veel meer. Dat gepaard met de chaos die ontstaat doordat je met andere spelers speelt en Friendly Fire altijd aanstaat, de physics van de game en de constante stroom aan vijanden zorgt voor een totaal pakket dat je laat schateren op het puntje van je stoel terwijl je vecht om het virtuele leven van je Helldiver.

Het speelt dan ook vrij soepel. Het schieten voelt enorm lekker aan voor een third-person game, al laat de besturing van je personage soms iets te wensen over. Er zit een duidelijk gewicht achter elke actie die je doet en als je letterlijk een aanval uit de weg duikt, is het soms moeilijk om daarna snel op te staan om weg te rennen. Ook moet je misschien even wennen aan de manier waarop je wapens herlaadt. Je gooit bij het herladen namelijk je hele magazijn weg. Je vult dus niet je huidige magazijn bij uit een voorraad aan kogels zoals je gewend bent uit de meeste shooters. Je hebt een x aantal reserve magazijnen. Reload je op de helft, als ze leeg zijn, het maakt niet uit. Je hele magazijn is weg.

De Live Service game voor PlayStation 5 en PC voelt ook echt als een groot gevecht voor Freedom. Als je de kaart gebruikt om je missie te selecteren krijg je een live-weergave van het aantal actieve spelers, geschoten kogels, gestorven spelers en voor hoeveel procent de gekozen wereld is bevrijd. Daarnaast zie je vanuit je schip raketten en andere dingen gelanceerd worden vanuit schepen om je heen. Je ziet dus dat andere spelers iets inroepen. Je ziet ook per planeet hoeveel andere schepen de planeet omsingelen. Het voelt echt als een grote wereld waarin kleine squads hun bijdrage leveren aan de strijd. Dit geeft mij echt ontzettende MAG vibes en ik vond die game echt helemaal fantastisch.

Wat ik verder nog wil toevoegen is dat deze game misschien wel de mooiste explosie effecten heeft in een game ooit. De wereld reageert op je explosie door kraters achter te laten en door het effect van een windvlaag na te bootsen. De explosies van je Stratagems zien er wreed uit en de impact voel en zie je goed. Het is iedere keer weer een genot om te zien hoe een nest van vervelende aliens helemaal aan flarden wordt gebombardeerd door een van je raketten.

Verdict

Helldivers 2 is hilarisch, ontzettend veel fun en biedt ontzettend veel uitdaging. De variatie in missies is dik in orde en door de nieuw genererende levels is iedere layout uniek met nieuwe optionele missies. Deze game geeft je uren vol plezier, maar vereist wel enige toewijding om de hogere moeilijkheidsgraden te kunnen tackelen. Op dit moment is het ontzettend leuk en uitdagend, maar omdat het een Live Service titel is weet je nooit hoe het er over enkele maanden uit ziet. De ontwikkelaar belooft de game langdurig te ondersteunen met nieuwe content en die belofte geloven we ook wel. Vooral met het onverwachte succes denken we dat Helldivers 2 uitbloeit tot een mooi spel waar je met vrienden naar terug blijft keren. Wacht dus niet te lang en meld je nu aan om te strijden in de naam van de democratie, uiteraard!

Gespeeld op PlayStation 5 en PC 8/10 FOR DEMOCRACY - 8/10 8/10