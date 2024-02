Helldivers 2: Dit kan PlayStation’s Fortnite worden

Helldivers 2 is een ontzettend groot succes. Al dagen lang zitten de servers bomvol en is de ontwikkelaar mondjesmaat de capaciteit aan het ophogen. Ondertussen neemt de populariteit niet af en blijven er nieuwe spelers bijkomen. Deze live service game van PlayStation en Arrowhead zou zomaar eens PlayStation’s Fortnite kunnen worden. We geven je een aantal mooie voorbeelden!

Helldivers 2 is een live service titel. Dat betekent dat de game door een lange tijdlijn wordt gehaald en de ontwikkelaar de game blijft ondersteunen met nieuwe content en features. Hierdoor moet Helldivers 2 gedurende de komende jaren op je radar blijven staan en moet Helldivers 2 in je wekelijkse routine passen. Dat is wat PlayStation graag wilt. Ze willen een flinke stuk taart uit die live service markt en deze third-person shooter is een perfecte kandidaat om die plek voor Sony in te vullen.

Even gemist wat deze shooter precies is en waarom het zo’n groot succes is? Check hier dan onze review.

Vrijheid in de Sonyverse

Helldivers 2 is een Sony game. Het spel is uitgegeven door Sony Interactive Entertainment en valt daarmee dus in het grote Sony zwembad met alle andere Sony games waaronder The Last Of Us, Ratchet and Clank, God of War en nog veel meer. Betekent dit dan dat we simpelweg God of War skins moeten gaan verwachten in deze titel van Arrowhead Studios? Nee, alles behalve. Het betekent dat de deur wagenwijd openstaat voor mogelijke samenwerkingen, evenementen en meer met andere Sony titels die passen bij het thema van het spel. Titels die bij mij dan direct Killzone, Resistance, Destiny 2, Starhawk en Ratchet and Clank. Wat valt je op? Het zijn stuk voor stuk titels die iets met aliens, ruimte en futuristische elementen doen.

De vorm van zo’n samenwerking kan uiteenvallen, maar als we de eerste optie even voor ons pakken denk je gelijk aan een aantal mogelijkheden. Een Killzone evenement kan verschijnen met nieuwe wapens, skins, vijanden, Stratagems en zelfs een nieuw stuk verhaal. Stel je voor dat je in een campagne van 2 tot 3 maanden Major Orders krijgt die te maken hebben met het tegenhouden van een Helghast invasie zoals we kennen uit de originele Killzone game. Plotseling staat er een heel nieuw persoon op onze Super Destroyer. Het is niemand minder dan Captain Jan Templar die vanuit een ander sterrenstelsel ons komt waarschuwen voor een groot gevaar. De Helghast komt er aan. Om Super Earth te beschermen van de Helghast invasie worden de Helldivers uitgerust met ISA-wapens omdat die effectief zijn gebleken tegen de Helghast gevaren.

In traditionele Helldivers fashion krijgen we vervolgens week na week een nieuwe Major Order die na de periode van een paar maanden een campagne schetst van het terugdringen van de Helghast, met een finale Order waarbij we zelf de planeet Helghan aanvallen. Gedurende deze periode staat de Super Store roodgloeiend met Killzone-gethematiseerde voorwerpen zoals skins van Helghast troepen, maar misschien zelfs skins voor je Super Destroyer schip of skins voor je bestaande turrets. Personal Orders belonen speciale skins zoals helmen of capes van bekende Helghast officieren, en de beloning van een Major Order geeft ons toegang tot nieuwe Stratagems die zijn gebaseerd op gadgets en wapens uit de Killzone franchise zoals de robot campanion uit Killzone Shadowfall als “Guard Dog”. Al deze nieuwe wapens en gadgets zijn buiten het Killzone evenement ook te gebruiken tegen bestaande bedreigingen zoals de Automatons en Terminids, waardoor nieuwe strategieën zorgen voor verandering in speelstijl over het hele spel tijdens en na afloop van het evenement.

Ik heb nu een kleine schets gegeven met Killzone als voorbeeld, maar het had net zo goed Resistance of Destiny kunnen zijn. Stel je voor dat we Supers uit de Destiny franchise kunnen inzetten als Stratagem of op een missie het op moeten nemen tegen een Hydra Boss? De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Waarom Helldivers 2?

Helldivers 2 is een live service game en de eerste echte live service titel van SIE na het publiekelijk bekendmaken interesse te hebben in deze markt. Dat gepaard met het feit dat de game enkel op de PlayStation en PC speelbaar is, maakt het mogelijk voor Sony om dit volledig met een PlayStation saus te garneren. Combineer dit met het razende succes van de game in de eerste weken en je begint al met een gezonde spelersbasis. Je staat er dus al lekker voor en het enige wat je nog hoeft te doen is doorpakken op een gezond tempo. Terwijl je al een gezonde spelersbasis hebt, trek je met collab evenementen in redelijk formaat nóg meer nieuwe spelers. Spelers die de game anders misschien niet hadden geprobeerd. Dit soort evenementen werken gewoon erg goed om een nieuw publiek aan te spreken. Zo werkte dit bij mij met het Dragon Ball Z evenement in Fortnite, waardoor ik vandaag de dag nog steeds Fortnite speel. En ook Raid Shadow Legends wist mij even te amuseren na de aankondiging van hun Monster Hunter samenwerking.

Verder heeft Helldivers 2 een vrij simpele basis liggen. De missies repeteren en dat formaat is heel eenvoudig aan te passen met nieuwe missies en vijanden. Het is dus een heel pakkend en effectief formaat om mee te spelen waardoor je geen heel nieuw concept hoeft te bedenken voor een Killzone of Starhwak evenement. De basis ligt er al en die werkt heel goed. Minimale aanpassing hierin zijn voldoende om dit lekker te laten passen zonder dat het ondergeschikt voelt aan de rest van de game. En die aanpassingen zijn nooit weggegooid. Een nieuwe missiestructuur die begint als collab evenement is na afloop eenvoudig weer de recyclen in bestaande of toekomstige content.

Wat denk jij?

Zie jij het voor je om tegen de Helghast, Vex, Chimera of ander buitenaard gespuis uit de Sonyverse te schieten in deze third-person shooter van Arrowhead? Of zie je hele andere vormen van samenwerkingen die beter werken? Laat je horen!