Nintendo Direct woensdagmiddag om 15:00

Er staat een nieuwe Nintendo Direct gepland voor 21 februari om 15:00. Je kunt de showcase live kijken op het YouTube kanaal van Nintendo, maar ook na 15:00 op elk gewenst tijdstip. Deze aflevering staat in het teken van games die worden gemaakt door ontwikkelpartners en duurt ongeveer 25 minuten.

Een klein half uurtje aan nieuwe game aankondigingen voor de Nintendo Switch tijdens de Nintendo Direct Partner Showcase op 21 februari. Nintendo deelt het nieuws over de showcase via social media. De presentatie van februari gaat games uitlichten die staan gepland om het eerste halfjaar van 2024 uitkomen op de Nintendo Switch.

#NintendoDirect: Partner Showcase in aantocht! Kijk on-demand via YouTube op 21-02 om 15:00 uur voor zo’n 25 minuten aan info van onze uitgever- en ontwikkelpartners over #NintendoSwitch-games die in de eerste helft van 2024 verschijnen. Bekijk ‘m hier: https://t.co/jtkRlwYVV7 pic.twitter.com/BtCpHR3CJu — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 19, 2024

Wat kunnen we verwachten?

Alhoewel het altijd een verrassing is, zijn er enkele dagen al verschillende geruchten die de rondte maken op het internet. Zo lijkt het er op dat we minimaal 1 Xbox game voorbij zien komen tijdens deze Partner Showcase. Dit moet dan wel Hi-Fi Rush van Bethesda zijn. Eerder liet Microsoft Xbox in een Business Update al weten dat er 4 Xbox titels onderweg zijn naar concurrerende platformen.

Verder verscheen er kort geleden een bericht dat een nieuwe versie van Shin Megami Tensei V werd voorzien van een rating in Zuid Korea. Deze game kreeg “Vengeance” als subtitel. Deze rating-pagina is ondertussen weer verwijderd. Een definitieve versie zou dus onderweg kunnen zijn.

Wat verder opvallend aan Nintendo’s aankondiging is, is dat de showcase in deze vorm voorheen Nintendo Direct Mini werd genoemd. De “Mini” lijkt weggehaald te zijn voor in ieder geval deze showcase. Of dit verder een betekenis heeft voor de inhoud, zien we morgenmiddag om 15:00. En tot slot is dit niet de showcase waarin Nintendo de Nintendo Switch 2 of de opvolger van de hybride console gaat laten zien. Daar wijdt de uitgever en ontwikkelaar normaliter een eigen presentatie of aankondiging aan.

Welke game-aankondiging hoop jij terug te zien tijdens deze showcase?