Monster Hunter Stories komt naar PlayStation

Monster Hunter Stories, de Pokémon-achtige Monster Hunter titel die oorspronkelijk verscheen op de Nintendo 3DS en later op iOS en Android maakt zijn weg naar de PlayStation, PC via Steam en Nintendo Switch. Deze is vanaf de zomer in 2024 verkrijgbaar.

Monster Hunter Stories is een ontzettend leuke spin-off van de Monster Hunter franchise die Pokémon-achtige elementen met zich meebrengt. Een turn-based combat systeem, monsters verzamelen en in een schattige chibi-wereld rondreizen. De 3DS titel komt eindelijk naar de moderne platformen en daarom vanaf de zomer van 2024 verkrijgbaar voor de PlayStation 4 (ook speelbaar op PlayStation 5), PC via Steam en Nintendo Switch. Het tweede deel van de serie is al verkrijgbaar op Nintendo Switch en PC. Vooralsnog komt deze versie niet naar de PlayStation.

De versie die deze zomer uitkomt komt gepaard met iets verbeterde grapghics en een nieuwe museum mode. Ook zit er content bij die oorspronkelijk alleen speelbaar was op de Japanse versie van de 3DS.

Een uitgerekende kans voor iedereen de originele game gemist heeft, maar wel helemaal ondersteboven was van het vervolg. Heb je deze ook gemist? Lees hier dan onze review terug. Wij gaven dit spel een 9 van de 10 en waren razend enthousiast hierover.

Een exacte datum heeft Capcom nog niet meegegeven, maar als je niet kunt wachten en het tweede deel nog niet hebt gespeeld, kun je daar natuurlijk alvast mee beginnen. Alhoewel het een vervolg is, hoef je het eerste deel niet gespeeld te hebben om volop te kunnen genieten van Stories 2.