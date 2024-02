Review: Skull and Bones

Ubisoft’s eerste AAAA titel. Dat is tenminste hoe Skull and Bones werd aangeprezen. De piratengame van Ubisoft die jarenlang in een ontwikkelknoop heeft gelegen is eindelijk uit. Heeft al die ontwikkeltijd de game ten goede gedaan, of stuurt Ubisoft dit schip onzeewaardig de wijde oceaan in? Wij zoeken het voor je uit!

Het is augustus 2028. Gamescom begint en het team van intheGame.nl is aanwezig bij de grote Ubisoft stand. In een gesloten ruimte mogen we aan de slag met de PVP mode van Skull and Bones. Je kiest een type schip en gaat de zee op in een, als ik het me goed herinner, een 5 tegen 5 multiplayer match. Het archetype van je schip bepaald je rol. Tank, DPS of support. En zelfs binnen een archetype zit er nog verschil in de soorten aanvallen en perks. Het lijkt een beetje op Rainbow Six Siege als Rainbow Six Siege een game was waar je als boot speelde. Al met al, een fijne ervaring. De game speelt lekker, ziet er prima uit, maar heeft nog wel een lange weg te gaan tot de lancering. Nooit hadden we durven dromen dat die lange weg nog 6 jaar zou duren en de Skull and Bones van vandaag de dag niets meer lijkt op de Skull and Bones die werd aangekondigd in 2017 en we voor het eerst konden spelen in 2018. En dat is alles behalve positief. Terugkijkend naar de Skull and Bones uit 2018 is de versie die we nu hebben gekregen een wrak. Ubisoft heeft de plank behoorlijk misgeslagen, maar ondanks de vele gebreken, ligt er een sterke fundering en een diep, uitgebreid systeem in Skull and Bones. Helaas varen we daarvoor enkel de ondiepere wateren en kunnen we van de diepte van het spel, nauwelijks genieten.

Pirates of the Indian Ocean

Skull and Bones draait natuurlijk helemaal om dat “A pirates life for me”. We beginnen ons verhaal als kapitein van een galjoen die in gevecht is met een schip van een compagnie. We verliezen de strijd en worden wakker met een schepenbreuk langs een willekeurig eiland. Het eerst volgende beeld is een character customization screen die mij deed denken aan de eerste The Division, waarbij je je personage moest maken aan de hand van een weerspiegeling in een autoruit. Dat doet Skull and Bones met een plasje water op een stuk wrak van het schip. Een leuke touch. We kiezen ons uiterlijk in de reflectie van het water en starten ons avontuur. Het eerste dat gelijk opvalt tijdens het aanmaken van een personage is dat de gezichten er nogal gedateerd uitzien. Het stamt nog af van de tijd waarin Skull and Bones werd aangekondigd.

We worden uitgespuugd door de crewleden. We zijn één grote grap en bijna niemand tot enkele personages na hebben nog een beetje vertrouwen in ons. We moeten het wrak van het schip maar even bekijken of we nog iets bruikbaars kunnen vinden voordat we met ons krakkemikkig vlotje vertrekken naar één van de hub-locaties in de Indische Oceaan. We vertrekken naar Saint Anne, waar kapitein Scurlock op ons wacht, om onze piratenlegacy te herstellen. Eenmaal aangekomen in Saint-Anne zien we gelijk dat het een echte piraten-hub is. Er zijn verschillende soorten verkopers, een bar, opslagplaats, mailbox en personages die ons nieuwe quests kunnen geven. Er is ook een bounty-bord met doelwitten die je samen met andere spelers moet uitschakelen.

Overweldigend als dat het is, bekijk ik nog geen enkele winkelen en ga ik eerst een babbeltje maken met Scurlock. Hij ziet nog wel potentie in mij als piraat en gebruikt mij vervolgens urenlang als loopjongen om de Indische Oceaan af te reizen voor allerlei prul dat we blijkbaar nodig hebben. En dat is eigenlijk wel een groot gedeelte van Skull and Bones. Er zijn enorm veel fetch quests en de manier waarop jij “fetcht” mag je enigszins zelf bepalen. Plunderen, schepen overvallen, smokkelen, verzamelen, of kopen.

Schip ahoy!

We vervolgens ons avontuur met een klein DPS schip met plek voor 3 soorten kanonnen. Later speel je blauwdrukken vrij voor nieuwe schepen, kanonnen, decoratie, meubels en meer. Latere schepen hebben meer plek voor meubels en kanonnen en de verschillende kanonnen bepalen een beetje je niveau en speelstijl. Er zijn normale kanonnen, maar ook torpedo’s, speren, mortieren en verschillende varianten waardoor je je schip kunt bewapenen voor elk mogelijk scenario, mits je de blauwdrukken hebt. Blauwdrukken kun je kopen bij verschillende verkopers die je vindt bij nederzettingen verspreid over de hele oceaan. Iedere verkoper heeft andere dingetjes, dus de hele kaart afreizen is handig als je alle soorten kanonnen en schepen vrij wilt spelen.

Een blauwdruk is echter niet genoeg, want je hebt ook materialen nodig om die nieuwe kanonnen enzovoorts te kunnen fabriceren. Deze materialen kun je dus vergaren door nederzettingen te plunderen, te veroveren, door schepen van verschillende facties aan te vallen of door ze te verzamelen. Je hebt namelijk ook gereedschap bij je om mineralen, voedsel en hout te verzamelen op het land. Je gaat hier echter niet voor op het land, maar vaart hiervoor langs de kust en drukt op een prompt om een korte verzamel-minigame te starten. Hiervoor druk je telkens op de knop of het juiste moment om zo efficiënt mogelijk bomen om te zagen. De stronken van deze bomen gaan automatisch het ruim in en deze heb je vervolgens weer nodig om dingen te kunnen maken. Je kunt ze bij een Nederlands personage in Saint-Anne ook verfijnen. Zo maak je planken van stronken die je nodig hebt voor bijvoorbeeld kanonnen van een hogere tier. En dat is in grote lijnen dé gameplay loop in Skull and Bones. Verzamel materialen, maak er betere spullen van en ga naar gebieden waar nóg betere materialen te vergaren zijn voor nóg betere spullen.

Tijdens het jagen en verzamelen speel je door een ietwat niet-bestaand verhaal die je van hot en her stuurt om je enigszins bekend te laten raken met de wereld en de gameplay mechanieken. Er zijn een tal van optionele missies die bestaan uit schepen slopen, plunderen, en voorwerpen verzamelen. Meestal moet je een bepaald soort voorwerp verzamelen die behoren tot de “Commodity” categorie. Dit zijn ruilwaren die specifiek bij een bepaalde factie horen. Zo heeft de Compagnie mooie pistolen, maar heeft de Fara Clan een bepaalde stof en de DMC (VOC) niets minder dan nootmuskaat. Deze schepen varen eigenlijk altijd volgens een bepaalde handelsroute en door het volgen van deze route kom je altijd schepen tegen met het goedje dat je nodig hebt. In latere gebieden worden bijna al deze handelsschepen natuurlijk beschermd door oorlogsschepen die piraten niet zomaar hun handelswaren laat inpikken.

Verder zijn er nog mysterieuzere missies die je minder goed begeleiden maar hinten naar een schat of een bezichtiging. Deze komen in de vorm van traditionele schatkaarten, maar ook geruchten en ouderwetse zeelieden verhalen uit de bar.

Een brede oceaan met ondiepe wateren

Op papier en kijkend naar de grote inspiratiebron van Skull and Bones, Assassin’s Creed Black Flag, moet dit dé piraten RPG aller tijden zijn. Die potentie is er en aan het talent dat gewerkt heeft aan deze piraten RPG twijfel ik niet. Waar ik wel aan twijfel is de koers die deze titel in de afgelopen jaren gevaren heeft. Skull and Bones biedt te weinig variërende content in een karige speelruimte met vrij uitgebreide systemen die nooit tot zijn recht komen. Verschillende facties zijn een interessante fundering voor het hebben van unieke ruilwaarden, schepen en nederzettingen, maar het Wanted-systeem is nog oppervlakkiger dan in Grand Theft Auto. Als je schepen of nederzettingen van een bepaalde factie aanvalt krijg je een oplopend Wanted level. Vaar 100 meter weg en ze zijn je alweer vergeten. Juist dit systeem had doorontwikkeld moeten worden. Laat je piratenstatus afhangen van je beruchtheid, laat andere spelers op je jagen voor een beloning van de factie die je opjaagt.

Handelsroutes zijn een leuke toevoeging, maar deze zijn te statisch. Een handelsroute is na 5 uur plunderen nog steeds dezelfde handelsroute. De wereld interacteert niet met het gedrag van de piraten en past zich daar niet op aan. Handelswaren hebben een bepaalde waarde en kunnen worden verkocht voor zilver. De waarde is afhankelijk van verschillende factoren en dat kan je op een moment gunstig of ongunstig uitpakken. Skull and Bones legt je niet uit wat de factoren zijn die de waarde van ruilwaren beïnvloed, terwijl je juist rondom dit systeem bepaalde handelsroutes kunt uitlichten.

Je kunt enkel vechten met je schip. Er is geen combat op het land. Elke stukjes op land bestaan uit hubs waar je kunt handelen, quests kunt halen of schatten kunt zoeken in een heel beperkt en afgeschermd gebied. Je kunt geen eilanden verkennen en geheime kerkers of wat dan ook vinden. Alle actie gebeurt op de zee en blijft beperkt tot het schieten met kanonnen. Ook als je een ander schip nadert om te boarden moet je het doen met een korte cutscene die zichzelf steeds herhaalt. Wat dat betreft is het erg eentonig, alhoewel de combat die in het spel zit wel leuk is. Combat met je schip is tof om te doen en het hebben van verschillende soorten wapens op je schip zorgt voor een aangename keuze in je aanpak. Op bepaalde momenten kan het ook best hectisch worden.

Er is onvoldoende controle over je schip in het water. Voor een piratengame is het te weinig uitgebouwd tot een echte piraten RPG als het gaat omtrent het onderhouden van je schip. Je gebruikt enkel een bepaalde knop om je schip te repareren en hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar gaten in je schip zoals je dat doet in bijvoorbeeld Sea of Thieves. Er is ook geen enkele manier om je schip beter te laten zeilen. De wind heeft nauwelijks impact op je snelheid. De enige impact die het heeft is dat je af en toe moet tegensturen, maar ook in tegenwind ga je meer dan prima vooruit met je zeilen in een onveranderde positie. Dat is ontzettend zonde, want Skull and Bones focust zich dus volledig op het boot-stukje van het piratenleven, maar bouwt dit niet voldoende uit.

Verdict

Skull and Bones is niet dé piraten RPG waar je op gewacht hebben en is ook zeker niet de beste piraten game van de laatste jaren. Sterker nog. De game die Ubisoft inspireerde om een standalone piratengame te maken, is beter dan Skull and Bones en meer piraatachtig dan Skull and Bones. En dat is ontzettend zonde. Deze piraten RPG had alle potentie om dé piratengame allertijden te worden want laten we eerlijk zijn, deze genre wordt onvoldoende gepresenteerd in videogames, terwijl de piraten legendes ontzettend toffe openingen bieden voor open-wereld games. Ubisoft had deze kans moeten grijpen om dit de The Witcher te maken van de piratengames, maar dat hebben ze niet gedaan.

Ondanks de vele gebreken die Skull and Bones heeft heb ik mij toch goed vermaakt met de titel, mezelf er bij neer gelegd dat het niet is wat we hebben gehoopt. Het is een leuke game als je plezier kunt halen uit het rondvaren in een piratenschip en andere schepen kapot wilt schieten met oké graphics en een heel erg arcade-y manier van gameplay in het algemeen. Dat gezegd te hebben geloof ik dat Ubisoft het tij nog kan keren. De aankondiging van Season 1 ziet er interessant uit en Ubisoft heeft in het verleden bewezen een slechte start nog goed te kunnen maken. Skull and Bones verdient deze redemption arc ook, want we willen gewoon een leuke piraten game waar we wekelijks in rond willen varen.

Gespeeld op PlayStation 5 5/10