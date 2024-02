PlayStation VR2 later dit jaar compatibel met PC

Sony is de PlayStation VR2 headset aan het testen met PC games. Ze willen er dit jaar nog voor zorgen dat je je PSVR2 headset aan kunt sluiten op PC om ook je favoriete PCVR games te spelen door middel van de VR2 headset van PlayStation.

In een nieuwe PlayStation Blog worden enkele nieuwe PSVR2 titels uitgelicht, waaronder The Wizards: Dark Times Brotherhood, Wanderer: The Fragments of Fate, Little Cities: Bigger!, Zombie Army VR, Soul Covenant en een gratis update voor Arizone Sunshine 2. Sony blik terug op het eerste jaar PSVR2 met 40+ nieuwe titels waaronder Resident Evil 4, Ghostbusters, Synapse en nog veel meer. Waar we nog geen echt grote Sony game hebben gezien naast Horizon Call of the Mountain, is Sony op zoek naar een andere manier om spelers bezig te houden met de headset.

Die manier is door de headset aan te sluiten op je PC om je PCVR games te spelen, zoals Half Life Alyx, aangezien we de hoop op een PSVR2 port wel hebben opgegeven ondertussen. Of deze feature goed nieuws is betwijfel ik eerlijk gezegd. Het klinkt een beetje als een stok achter de deur, om makkelijker van de headset af te zijn naar toch wel magere ondersteuning van Sony zelf. We hebben nog geen echte First Party titel gekregen na Horizon en er lijkt op kort termijn ook geen te komen. Daarnaast kun je je natuurlijk afvragen hoeveel PlayStation VR2 spelers ook een PC hebben die krachtig genoeg is om PCVR games te kunnen draaien.