Je mag Unicorn Overlord nu al gratis proberen!

Unicorn Overlord is de aanstaande Japanse strategie RPG titel van Atlus en Vanillaware die op 8 maart 2024 verschijnt voor Nintendo Switch, Xbox en PlayStation. Atlus en Vanillaware zijn bekend van het neerzetten van fenomenale verhaallijnen met uitdagende maar toegankelijke gameplay.

Weet je niet helemaal of dit jouw ding is? Dat is niet heel erg, want je mag de game nu gratis proberen via de demo die verkrijgbaar is via de verschillende digitale winkelschappen. Het aller beste nieuws is dat je je voortgang van de demo mee mag nemen naar de volledige game, mocht je deze na afloop van de demo willen aanschaffen. Je raakt je kostbare uren uit de demo dus niet kwijt!

Unicorn Overlord combineert een fantastische tekenstijl met de tijdloze tactische gameplay elementen in een diep gewoven verhaal die Atlus en Vanillaware samen hebben opgetuigd. Vanillaware ken je misschien wel van 13 Sentinels: Aegis Rim. Een hele aparte game die mij ontzettend verrast heeft in 2020. Vanzelfsprekend ben ik dus heel erg benieuwd naar het volgende avontuur van Vanillaware. Atlus is ook niet geheel onbekend. Deze uitgever en ontwikkelaar kennen we onder andere van de Shin Megami Tensei franchise waar allerlei spin-offs van verschenen zijn zoals de hele Persona serie, maar ook Soul Hackers 2 en games als Catherine.

Maar goed, ga dus vooral even aan de slag met de demo van Unicorn Overlord en ga vervolgens aan de slag met de volledige game vanaf 8 maart. Wellicht lees je rondom deze tijd ook nog onze review op de website!