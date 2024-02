F1 24 aangekondigd voor release op 31 mei 2024

Een nieuwe jaar, een nieuwe Formule 1 game. Onlangs kondigde EA Sports F1 24 aan met loyaliteitskorting voor spelers die één of meerdere F1 titels van de afgelopen 3 jaar in bezit hebben. Daarnaast mag je nu al de 2024 liveries gebruiken in F1 23.

EA Sports F1 24 verschijnt op 31 mei 2024 voor PlayStation 5, 4, Xbox Series consoles, Xbox One en PC. Spelers die de Champions Edition vooruit willen bestellen kunnen 15% korting krijgen als ze F1 21, 22 of 23 in bezit hebben. Daarnaast krijg je met de Champions Edition 3 dagen eerder toegang en mag je al vanaf 28 mei aan de slag. Daarnaast mag je in F1 23 nu al een aantal liveries uit het 2024 seizoen gebruiken in de Time Trial mode als je een pre order plaatst voor F1 24. De liveries die nu al beschikbaar zijn, zijn die van McLaren, Williams, Alpine en Haas. Na 24 april 2024 wordt een nieuwe set liveries toegevoegd in F1 23.

Verder zijn er verschillende pre-order voordelen en bonus-items die spelers ontgrendelen op de dag dat F1 24 verschijnt voor de standaard versie en de Champions Edition. Al deze bonussen worden op de officiële website weergegeven. Het is dus vooral aan jou om te bepalen of al deze extra’s de extra investering waard is, of dat je 3 dagen eerder al wilt kunnen spelen.

“Voor de allereerste keer kunnen F1 23-spelers nu al verbinding maken met het 2024-seizoen via hun favoriete teams in de huidige game”, vertelt Lee Mather, Senior Creative Director bij Codemasters. “De volledige onthulling van F1 24 volgt spoedig, maar we kunnen alvast verklappen dat fans een vernieuwde carrièremodus, een nieuw EA SPORTS Dynamic Handling System en nog veel meer kunnen verwachten.”

F1 lijkt dus weer een aantal verwachte verbeteringen door te voeren in het nieuwe deel. Alhoewel we geen radicale aanpassing verwachten, zijn we benieuwd wat dit nieuwe deel ons te bieden heeft. Binnenkort dus meer!