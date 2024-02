Final Fantasy VII: Rebirth bereidt je voor!

Op moment van tikken zijn we officieel 12 uur tot de klok 00:00 slaat en Final Fantasy VII: Rebirth uit komt. Maar wat kun jij nu nog doen om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op de lancering?

Het is bijna zo ver. 29 februari 00:00 uur. Final Fantasy VII: Rebirth is vanaf dat moment te spelen op alle PlayStation 5 consoles. Hier zijn wat handige tips om je de laatste uren door te brengen tot de lancering!

Laad de spullen goed op!

Natuurlijk wil je straks niet met een lege headset of controller aan de game beginnen. Kijk deze even goed of alles op dit moment in de laadstations zit zodat jij vannacht niet voor verassingen komt te staan.

Pre-load

De game is nog niet te spelen op de PlayStation 5 systemen maar je kunt wel alvast Final Fantasy VII: Rebirth downloaden. Hiermee kun jij wanneer het spel middernacht vrij komt gelijk beginnen aan dit nieuwe avontuur.

Bekijk de launch stream van Square Enix

Square Enix komt vandaag ook met een livestream om de aankomende release van de game te vieren. We zullen hier waarschijnlijk nieuwe glimpsen krijgen van de game met nog meer hype om de laatste twee uur tot release uit te zitten. Mocht je dus nog niet genoeg hebben van alle informatie, schuif dan lekker aan!

De stream gaat verzorgt worden door Naomi kyle en kenny Omega, veel meer informatie is er eigenlijk nog niet vrij gegeven dus is het even wachten waar ze mee gaan komen.

Lees onze berichten terug

Deze intheSpotlight maand stond geheel in het teken van Final Fantasy VII: Rebirth. Om knallend af te sluiten zou er om middernacht nog een laatste artikel komen over deze game maar natuurlijk kan jij de gehele maand zelf alvast gaan terug lezen!

We zijn er dan nu echt bijna, heb jij er al zin in?