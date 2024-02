Final Fantasy VII: Rebirth is NU te spelen

Het is 29 februari 2024 00:00 en Final Fantasy VII: Rebirth is nu uit. Gefeliciteerd, je bent al zo ver gekomen! Wij blikken in deze intheSpotlight maand nog eenmaal terug!

Een nieuw concept, intheSpotlight waarin we een game net iets meer aandacht geven dan we normaal al doen. Dat was het idee begin van de maand en natuurlijk moest dit worden afgetrapt met Final Fantast VII: Rebirth. Met dit artikel zitten we op het mooie aantal van tien waarin wij elementen van reeks wilde uitlichten en jullie klaar stomen voor Final Fantasy VII: Rebirth

We begonnen natuurlijk met de aankondiging van het concept, welk gepaard ging met haar eigen artwork en de belofte aan de lezers om nog meer informatie te voorzien over de game. Hierna gingen we al snel door naar de State of Play waar de demo werd aangekondigd. Een mooie kans om terug te blikken op vorige delen, het verhaal van de game blijft natuurlijk belangrijk. Hiernaast was er ook nog even de tijd om de eigen impressies te geven over de demo. Hoewel ik de tweede open world gedeelte niet heb gespeeld. Hieraan werd gedacht om ook nog een artikel aan te geven maar begon toch wel meer van de game prijs te geven dan ik eigenlijk stiekem wou.

Reviews en verwachtingen

Het einde van de maand kwamen de eerste reviews binnen. Die van ons kan je ook nog verwachten natuurlijk! Hele mooie scores zijn gehaald en ook is er nog wat getikt over wat wij zelf dachten over Rebirth gaat spelen. Als aller laatst is er nog een bericht getypt over wat tips zodat jij straks goed kan beginnen.

Wil jij alles nou nog eens terug lezen van intheSpotlight kan dat hier! Morgen is het de beurt aan een andere game die de volledige maand meer onze schijnwerpers wordt gezet. Voor nu is het voor ondergetekende dit bericht inplannen en dan aan de slag gaan vannacht met Final Fantasy VII: Rebirth.