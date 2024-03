intheSpotlight – Dragon’s Dogma 2′ previews zijn binnen!

Dragon’s Dogma 2 komt 22 maart 2024 uit en fans hebben nog vragen omtrent de moeilijkheid, combat, story, vrijheid en meer! Een klein deel van deze vragen wordt beantwoord in de previews die vandaag online kwamen. Onze review verschijnt nog, maar laten we kijken naar welke vragen deze previews beantwoorden!

Dragon’s Dogma is net zo uitdagend als je gemiddelde soulslike, alleen dan op een andere manier. De game is een soort Australië, met kat-mensen en grote zwaarden. Als er 1 overkoepelend thema is in de previews die online staan, dan is het dat de game overweldigend gaat zijn. Alles wilt je vermoorden en je bent volledig op jezelf aangewezen. Aan moeilijkheid dus geen gebrek, maar ook aan de hoeveelheid keuzes is geen gebrek! Daarnaast zijn sommige side quests time limited, missable of er zijn er gewoonweg te veel. Dus je moet echt goed gaan kiezen welke quests jij aan wilt nemen en waar je het meeste uit kan halen voor jouw personage en voor jouw doelen. De game 100% completen gaat dus een enorm lastige worden, bijna onmogelijk.

Buiten de gevaarlijke vijanden zijn ook enorm veel omgevingselementen erop uit om jouw om te leggen, op te vreten of in ieder geval het leven zuur te maken. Combat is een stuk sneller en meer flashy dan in het vorige deel, maar behoudt de innovatie van het klimmen op vijanden en hoe jij jouw vocations gebruikt. Vocations hebben enorm uiteenlopende mogelijkheden, van snelle en flashy combat, tot een echte tank. De vrijheid in het bouwen van je personage zou immens uitgebreid moeten zijn. Daarnaast zijn de RPG elementen sterk aanwezig en ook hier ga je geen vrijheid missen!

Een van de zorgen van spelers, vooral gebaseerd op de trailers, is performance. De game hanteert op de Playstation 5, in ieder geval tijdens de hands-on, 30fps. Daarnaast benoemden veel previews dat de game dipjes heeft naar 20-25fps. Dit baart zorgen voor de eventuele quality mode. Daarnaast waren er zorgen vanuit verscheidene outlets over de design keuzes, deze moesten soms aardig ‘cheap’ aanvoelen. Daarnaast hadden enorm veel outlets het wel over de immense potentie die de game heeft en hoe het de vibe van Dark Arisen vast weet te houden!

Hoe de game gaat spelen en of de performance nog een update krijgt, gaan we meemaken. Houdt onze website in de gaten voor meer nieuwtjes omtrent Dragon’s Dogma 2!