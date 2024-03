The Sinking City 2 aangekondigd voor Kickstarter

Niet elke game heeft een gigantische uitgever die kosten denkt. En veel val de games die in hetzelfde straatje vallen als Frogwares met The Sinking City 2 zijn bewezen meesterwerken gebleken. Het vervolg op The Sinking City is aangekondigd en verschijnt in de toekomst voor PC, Xbox en PlayStation 5. Maar voor het zover is, hebben de ontwikkelaars jouw hulp nodig.

Frogwares kennen we van hun detective games met veelal een Lovecraft thema. Zo ook The Sinking City welke ik onlangs heb gespeeld en zeer onder de indruk van was. The Sinking City 2 komt er dan ook echt aan, maar de game ziet eerst een Kickstarter campagne tegemoet. In tegenstelling tot het eerste deel, is er dit keer geen uitgever gemoeid met de ontwikkeling. Dit na de pijnlijke breuk tussen Frogwares en Focus Entertainment (destijds Focus Home Interactive). De ontwikkelaar heeft besloten om zonder uitgever verder te gaan (voor nu). Het vervolg dat zich afspeelt in Arkham wordt binnenkort geplaatst als proejct op Kickstarer. Je kunt de pagina nu al volgen.

The Sinking City 2 werd onthuld tijdens de Xbox Partner Preview van 6 maart 2024. Niet lang na de aankondiging trok de ontwikkelaar de pen in op sociale kanalen om hun aankondiging toe te lichten. De beschikbare resources bij Frogwares zijn beperkt, zegt de ontwikkelaar via X. We brengen The Sinking City 2 daarom naar Kickstarter. Er zijn geen resources voor onder andere de Insanity Mechanic, Boss Fights en meer. Mede door de oorlog in Oekraïne is het extra lastig om een game te ontwikkelen. Ook gezien de industrie flink aan het veranderen is en deze nieuwe game gebruik maakt van nieuwe technologie (Unreal Engine 5). De ontwikkelaar geeft aan daarom extra groot uit te pakken. Een hele uitdaging, vooral in een oorlogsgebied. Het bedrijf ligt immers gevestigd in Kiev.

➡️TSC2 is also coming to Kickstarter soon. Why? To implement new features we currently don’t have the resources for: insanity mechanic, boss fights etc. And more importantly, because of the war 🇺🇦. Follow the title to get notified when it launches: https://t.co/0Tf8k0RCXP

🧵 2/4 pic.twitter.com/E6yoNBysHT — The Sinking City 2 (@thesinkingcity) March 6, 2024

Wanneer de game moet verschijnen is nog niet bekend. Er is in ieder geval nog een lange weg te gaan. Maar jij kunt helpen om het traject te versoepelen, door de ontwikkeling te steunen via Kickstarter.