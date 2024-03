Popcultuur grootvader Akira Toriyama overleden

Akira Toriyama, een legende en de grootvader van anime en manga is overleden op 68 jarige leeftijd. Veelal bekend als bedenker van Dragon Ball en Dr. Slump. Toriyama gaat de geschiedenisboeken in als iemand die enorm veel invloed heeft gehad op de manga, anime en game-wereld.

Akira Toriyama is de bedenker van Dragon Ball en Dr. Slump. In de jaren tachtig bracht hij de Shogukukan Manga prijs mee naar huis voor Dr. Slump. De serie werd destijds 35 miljoen keer verkocht. Dat aantal verbrak hij daarna met Dragon Ball in tienvoud. De Dragon Ball serie ging meer dan 350 miljoen keer over de toonbank.

Niet alleen in manga en anime speelde Toriyama een sleutelrol. Ook in videogames speelde de tekenaar en schrijver een grote rol. Onder andere de ontwerpen van Dragon Quest en Chrono Trigger zijn van hem. Verschillende ontwerpen in de Dragon Ball games behoren ook tot zijn portfolio. Naast gigantische kaskrakers maakte Toriyama ook kleinere verhalen, zo verschijnt volgende maand een game van een kleiner werk van Toriyama; Sand Land.

Akira Toriyama overleed op 1 maart 2024 op 68 jarige leeftijd. Een week later werd het nieuws publiekelijk bekend gemaakt. De wereld rouwt om het grote verlies van deze grote man.

This ad, and some Pokémon ads I have seen before really hit home. The kid inside of me is always excited for something new in DB. I lived through my childhood memories playing Kakarot and I loved it. Today feels like I have lost a grandpa I have never known, but thaught me much. https://t.co/GJQbvtz1GI — Jordy Gerritse (@GerritseJordy) March 8, 2024

De invloed die één persoon kan uitoefenen op generaties aan mensen is onwerkelijk. Bovenstaande advertentie van Dragon Ball: Kakarot beeld dit perfect uit. We groeide op met Dragon Ball. Deze franchise is zo dichtbij ons hart dat zelfs jaren later, we in ons volwassen leven uit hebben gekeken naar Kakarot. Een game waarin een groot deel van onze jeugd wordt samengevat. Er zijn maar weinig makers en bedenkers die zo’n grote impact hebben kunnen maken op zoveel mensen. Akira Toriyama is daar één van. Bedankt voor alles en rust in vrede.