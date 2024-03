Mario Day 2024 – De aankondigingen

Ieder jaar op 10 maart wordt Mario Day gevierd door Nintendo en zijn fans. Ook dit jaar werd het uitbundig gevierd met een aantal aankondigingen rondom de italiaanse loodgieter.

Mario Day 2024 werd dit jaar groots uitgepakt dankzij een aantal aankondigingen met onverwachte dingen. Zo werden er een aantal games aangekondigd eveneens als klassieke games die weer speelbaar worden gemaakt. Ook werd er nieuwe informatie gegeven rondom een film.

Een nieuwe Super Mario Bros. film komt eraan!

Deze hadden we allen wel enigszins verwacht, voornamelijk dankzij het succes van de originele film die in 2023 uit kwam. Met knallende nummers van Jack Black die Bowser speelde en de goede representatie van de bekende game series uitgebeeld in een film.

Het nieuwe film in dit universum zal arriveren ergens in April van 2026. Voor zover we weten wilt Nintendo meer doen met films en zien we potentiëel meer iconische game figuren terug op het witte doek.

Twee (nieuwe?) games in petto

Buiten het grote nieuws van de film, heeft Nintendo ook twee games klaarstaan die vrij snel gelanceerd zullen worden.

Paper Mario: The Thousand-Year Door Remake zal dit jaar een verschijning maken voor de Nintendo Switch. Op 23 mei 2024 zal de game beschikbaar worden en kunnen we wat nostalgie beleven in een nieuw jasje.

Ook Luigi’s Mansion 2 – HD heeft een aankondiging gekregen. Zo zal deze ook beschikbaar zijn voor de Switch, echter pas op 27 juni 2024.

Oude klassiekers worden weer relevant

Niet te vergeten komen drie retro games terug op de Nintendo Switch Online service. Alle drie de games zijn gedateerd uit het Game Boy tijdperk, namelijk: Dr. Mario, Mario Golf én Mario Tennis.

Deze retro’s zijn deze week, vanaf 12 maart om precies te zijn, al te spelen op de live service.

Laat die handjes maar werken

Niet alleen kun jij met Mario digitaal spelen, binnenkort zullen er namelijk ook meer fysieke items van de italiaanse loodgieter op de markt komen.

In 2025 kunnen wij een samenwerking tussen LEGO en Mario Kart verwachten en gaan wij iconische sets krijgen.

Hoe heb jij Mario Day gevierd dit jaar? Sta je ook al uit te kijken naar de nieuwe releases?