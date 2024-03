Review: PlayStation Portal

De PlayStation Portal is al enige tijd verkrijgbaar en ondanks de beperkte use case gaat deze gadget als warme broodjes over de toonbank en verkoopt de handheld/gadget geregeld uit. Maar wat is de PlayStation Portal precies en voor wie is dit kleine apparaatje eigenlijk bedoeld? Wij hebben ‘m de afgelopen weken uitvoerig getest.

Alhoewel je de PlayStation Portal op eerste aanzicht misschien het beste zou kunnen vergelijken met een PSP, Steam Deck of Nintendo Switch is deze gadget van Sony alles behalve zojuist genoemde handheld consoles. De Portal is eigenlijk niet echt een handheld console, maar in feite, zoals de naam suggereert, een portaal. Het is een portaal naar jouw huiskamer, waar jouw eigen PlayStation 5 console aan de TV is vastgekoppeld. En deze gaat, in de meeste huishoudens, nergens naar toe. Deze PlayStation 5 console staat op die plek en zal daar blijven staan tot deze wordt vervangen met een toekomstige PlayStation 5 (Pro) of PlayStation 6. De PlayStation Portal daarentegen, die kun je overal mee naar toe nemen. En door dat te doen heb je overal een TV, PlayStation 5 en DualSense controller tot je beschikking (mits er een stabiele internetverbinding is). Dat is de kracht en de use case van de PlayStation Portal. Een prijzig apparaatje, voor een redelijk beperkte doelgroep. Behoor jij tot die doelgroep?

Wat is en doet de PlayStation Portal

Zoals ik al zei, is deze gadget een portaal naar jouw PlayStation 5. Door Remote Play te activeren op je console, verbind je de Portal met jouw PlayStation 5 console om je eigen geïnstalleerde games te spelen via de Portal met alle functionaliteiten die je verwacht van je PS5. Je hebt dus ook haptische feedback en adaptieve triggers op de Portal, kunt exact dezelfde spellen spelen en zelfs meedoen met voice-gesprekken (wat volgens mij niet gaat met Remote Play op bijvoorbeeld je smartphone). De Portal doet in die zin eigenlijk niks nieuws. Remote Play bestaat al voor PC, tablets en smartphones. Het is goedkoper om een Bluetooth controller te kopen en Remote Play met je telefoon te doen. Waarom dan de Portal?

Uit eigen ervaring merk ik dat de PlayStation Portal eigenlijk wel super lekker werkt. Een stuk fijner dan Remote Play op je telefoon of PC, want ook dit heb ik vaker gebruikt in het verleden. Het in je hand hebben van een robuust apparaat met een goed design, passende controllers en een ontzettend mooi LCD scherm voegt enorm toe aan de ervaring. Het scherm is hierbij wel echt een eyecatcher. Dit is het mooiste, helderste en qua kleuren het rijkste LCD schermpje dat ik heb gezien. Die krijg je niet als je Remote Play gebruikt op je smartphone met een wiebelende controller of een gammel opzetstukje. Ook het beeldscherm van mijn Samsung S23 Ultra laat niet zo’n mooie kleuren zien in Remote Play als de LCD van de Portal. Dit werkt toch echt aardig lekker op de Portal en ook de verbinding met je PlayStation lijkt velen malen beter te zijn via Portal dan met andere Remote Play toepassingen. Nog nét iets fijner dan met Chiaki op Steam Deck zelfs (en dat vond ik al veel beter dan Remote Play op PC en smartphone).

De connectie blijft stand houden zolang je kunt spelen en een internetverbinding hebt. Dit hoeft niet eens je thuisnetwerk te zijn. Je kunt ook via een hotspot spelen of internet van een hotel (alhoewel dit heel erg afhankelijk is van de sterkte van het signaal in het hotel). Maar met de huidige telefoonabonnementen zit je eigenlijk altijd wel gebakken als je met je Portal wilt spelen ergens binnen Europa.

Hoe speelt het?

Ik ben aardig onder de indruk van hoe goed de Portal werkt. Alhoewel je merkt dat de gameplay over het internet wordt gestreamd naar je Portal is de vertraging beperkt. Dit ga je in sommige games veel sneller merken dan in een ander. Het is ook deels afhankelijk van je eigen verbinding, maar voor de meeste huishoudens in Nederland zal dit goed moeten zitten. Het is af te raden om spellen te spelen die een enorm snel reactievermogen vereisen zoals Call of Duty, Apex Legends of Fortnite. In competitieve schietspellen ben je gewoon te zeer in het nadeel en merk je de vertraging met het richten en de input wel behoorlijk, maar toch heb ik de nodige uurtjes Helldivers 2 gespeeld via de Portal en beviel dit best wel prima.

Verder heb ik de nodige uren gespendeerd in Persona 3 Reload en door de relaxte aard van deze game en 0 afhankelijk van precisie en reactievermogen is een game als deze ontzettend geschikt om te spelen via de PlayStation Portal. Hetzelfde geldt voor Unicorn Overlord, een tactische strategie-game. Dit soort games spelen dus heerlijk, maar ook iets meer actievolle titels als Skull and Bones, Final Fantasy 7 Rebirth en Rise of the Ronin spelen prima, alhoewel je hier meer last hebt van de vertraging.

In sommige games, had ik af en toe last van een ghosting effect. Hierbij laat je bij een beweging, door te rennen bijvoorbeeld, een soort van spoor achter van je eigen personage alsof je The Flash bent. Het ene moment had ik hier meer last van dan het andere moment en ik heb het niet kunnen oplossen. Ook heb ik niet kunnen vinden waar het precies aan ligt. Dit probleem heb ik niet als ik op TV speel, alhoewel ik ooit een soortgelijk probleem heb gehad in Sekiro die ik middels een TV instelling wist weg te werken. Waar het ghosting effect vandaan komt op mijn Portal is en blijft de vraag. Het kan een technisch gebrek zijn aan mijn review unit of een verstoring in de verbinding (waar buiten dat niks van te merken was). Ik wilde het toch even benoemen, mocht je ooit in de toekomst tegen hetzelfde probleem aanlopen.

Voor wie is de PlayStation Portal?

Deze handheld gadget is gemaakt voor PlayStation spelers die een eigen gezinnetje hebben, of onderdeel zijn van een gezin waarbij de PlayStation 5 staat gekoppeld aan een gemeenschappelijke TV. Staat jouw PS5 in de huiskamer en kijkt jouw partner GTST, of kijken de kleintjes Peppa Pig, of wat voor tekenfilm tegenwoordig ook populair is? Dan kun jij gewoon PlayStationen met je PlayStation Portal. Ook als je veel op reis bent, maar geen moment je PS5 wilt missen, is dit een handig apparaatje om te hebben. Gebundeld met de Pulse Explore draadloze oordopjes van PlayStation zit je eigenlijk overal wel gebakken voor je eigen mini gaming-space.

De Pulse Explore (of Pulse Elite) Zijn wel nodig om jezelf af te zonderen van je omgeving, want de Portal heeft geen Bluetooth ondersteuning. De gadget maakt gebruik van PlayStation Link. Een eigen soort Bluetooth protocol die op dit moment enkel verkrijgbaar is op zojuist genoemde oortjes en headset. Een vreemde keuze, maar Sony zegt zelf dat ze daarmee de beste kwaliteit kunnen leveren, want in mijn oren een beetje klinkt als lulkoek. Sony heeft al bevestigd dat ook headsets van andere fabrikanten in de toekomst kunnen worden uitgerust met PlayStation Link, maar dat is op moment van schrijven nog niet het geval.

Verdict

De PlayStation Portal is een erg fijne gadget met een stevig prijskaartje en een erg beperkte use case. Voor €220,- krijg je een mooi beeldscherm, een accu van ongeveer 6 uurtjes in een interessante vorm dat er uitziet alsof de touchpad is veranderd in een tablet. Het werkt voor sommige games veel beter dan voor andere games, maar je merkt eigenlijk altijd wel dat je niet ‘native’ aan het spelen bent. Moet jij vaak je TV delen en mis je daarom kostbare game-uurtjes en speel je geen Call of Duty of andere snelle schietspellen? Dan is dit wellicht een interessante gadget om te hebben. Woon je op jezelf en heb je altijd de TV en de PS5 voor je alleen? Dan heb je hier misschien niet zo heel erg veel aan. Over de werking ben ik in ieder geval tevreden, maar hoop ik vooral dat door het succes van de Portal, Sony de handheld markt nog een keer overweegt.

Lees hier onze review over de PULSE Explore.

8/10 Een portaal naar je PlayStation 5 - 8/10 8/10