Review: PULSE Explore

De PULSE Explore zijn de redelijk recent uitgebrachte draadloze oortjes voor jouw PlayStation 5, PlayStation Portal, PC of mobiel. Ze komen met een stevig prijskaartje. Wat krijg je precies terug voor deze vrij stevige prijs? Wij hebben de oortjes getest op PlayStation, maar ook.. in de sportschool! Zijn deze PS buds de aankoopprijs waard?

De Pulse Explore oordopjes zijn verkrijgbaar met een adviesprijs van €220. Dat betekent dat deze even duur zijn als de PlayStation Portal, duurder dan de Pulse 3D en Pulse Elite en ongeveer even duur zijn als de Air Pods Pro. Kortom, een hele stevige prijs voor een set draadloze oordopjes. Het is ook de enige set draadloze oordopjes die werken op de PlayStation Portal. Naast een Bluetooth verbinding voor je smartphone of PC, maken de Explore oordopjes verbinding met jouw PlayStation 5 of PlayStation Portal met PlayStation Link. Dit is PlayStation’s eigen Bluetooth protocol, die er voor moet zorgen dat jij zo min mogelijk latency hebt in het geluid tijdens het gamen. Klinkt een beetje als een vreemde reden, want de latency in Bluetooth tijdens het gamen is jarenlang zo goed als nihil.

Vorm en gebruiksgemak

De PULSE Explore oortjes komen in een slick uitschuifbaar doosje waar we er nog niet eerder een van hebben gezien. Normaal is het een soort klepje die je moet openklappen, maar Sony doet het met de Explore iets anders. Een uitschuifbaar klepje dus. Eenmaal uitgeschoven en de PULSE Explore oortjes verschijnen met een PS logo op de zijkant. In het midden het doosje zien we een nieuw symbooltje, dit is het symbooltje dat symbool staat voor PlayStation Link. Door dit knopje ingedrukt te houden verbind je de oortjes met je Portal, PlayStation, smartphone of PC. Ook op ieder individueel oortje zit een Link knopje om de oortjes individueel te verbinden met een apparaat. Om ‘m te verbinden met je PlayStation 5 console, moet je wel de meegeleverde dongle gebruiken. Deze sluit je aan op je PS5 met een USB-A aansluiting. Verder vind je in de doos extra rubberen oorstukjes en een oplaadkabel.

In gebruik zijn ze vrij eenvoudig. De eerste keer dat je ze verbind met je PlayStation krijg je een korte uitleg over hoe ze werken en heb je de mogelijkheid om de laatste software-update te installeren. Je kunt de equalizer setting van de oordopjes aanpassen in het menu. Er staan een aantal voorgeprogrammeerd, maar je mag er ook 3 helemaal zelf configureren. Ik vond zelf de Bass Boost het beste klinken omdat ik hou van een diepe tonen in games als er explosie of iets dergelijk is. Terwijl de oordopjes verbonden zijn met je PlayStation kun je ze ook verbinden met je smartphone. Zo kun je bijvoorbeeld muziek luisteren, telefoneren of door Tiktok scrollen terwijl je ook het geluid van het spel en je PlayStation party hebt. Als je de Portal verbind met de PULSE Explore werkt dit niet zo, en moet je ze eerst ontkoppelen om te gebruiken met je smartphone. Het lijkt er dus op dat je één dongle verbinding en één Bluetooth verbinding mag hebben, ook al heeft de Portal geen Bluetooth, maar PlayStation Link.

Aan de bovenkant van de oortjes zit een volume rocker en aan de onderkant zit een Link-knopje. Door deze 3-maal in te drukken open je het controlepaneel op je PlayStation 5 console om de equaliser e.d. aan te passen. Er zit geen fysieke mute-knop op de oortjes. Dit moet je doen met de mute-knop op de controller. De oordopjes zelf zijn vrij groot en zien er een beetje futuristisch uit. Het past bij line-up van PlayStation 5 accessoires die we tot nu toe hebben gezien. De grootte van de oordopjes zorgen er waarschijnlijk voor dat er meer ruimte is voor techniek, die de kwaliteit van het geluid bevorderd.

Geluid en luisterduur

Met de dock op zak heb je in totaal zo’n 15 uur luisterplezier met de PULSE Explore. De oordopjes hebben zelf een batterijduur van 5 uur, maar dat kun je verlengen met 10 uur in de Dock. Als je de Dock ten allen tijden hebt verbonden met de kabel dan hoef je enkel rekening te houden met het feit dat de oordopjes zelf ongeveer 5 uurtjes meegaan. Een hele lange speelsessie kunnen ze dus niet aan, maar hopelijk neem je ergens in die 5 uurtjes wel een lange pauze om op te laden.

Het geluid van de oordopjes is verrassend goed moet ik zeggen. Ik ben totaal geen expert op het gebied van draadloze oordopjes en ben ik meer fan van traditionele koptelefoons, maar van alle draadloze oordopjes die ik tot nu toe heb geprobeerd, zijn deze toch wel het beste. Uiteraard moeten we de prijs hierbij ook in ons achterhoofd houden, maar ook voor die prijs, vorm, compact en multifunctionele toepassing zit je eigenlijk wel snor met deze Explore oordopjes als je het niet erg vind dat ze een beetje aan de grote kant zijn en nogal snel opvallen. Ook voor muziek zijn ze ontzettend geschikt en neem ik ze tegenwoordig mee als ik naar de sportschool ga. Het geluid is vol, helder en er zit (voor oordopjes) een indrukwekkende bass in. En die indrukwekkende bass komt goed van pas tijdens het streven naar die nieuwe PR op de benchpress.

Verdict

De PlayStation PULSE Explore oordopjes zijn verrassend krachtig. De prijs is aan de hoge kant, maar de kwaliteit van het geluid is gewoon goed. Als je nog geen headset hebt en je bent ook nog eens veel op reis, zijn deze oordopjes een perfecte allrounder. Zeker in combinatie met de PlayStation Portal, want dan zijn deze oordopjes bijna een verplichte accessoire. Ook als je wel al een headset hebt, is het overwegen om over te stappen naar de Explore oordopjes een optie als je op dit moment echt een budget-headset gebruikt. Deze zal in geluidskwaliteit daar niet aan onder doen. Heb je al een krachtige headset voor je PlayStation, maar ben je meer op zoek naar oordopjes om onderweg muziek me te luisteren en heb je geen PlayStation Portal? Dan zijn er wellicht betere opties.

7/10 PULSE in je oren - 7/10 7/10