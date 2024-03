RuneScape maker kondigt nieuwe MMO: Brighter Shores aan

De originele maker van RuneScape heeft onlangs een nieuwe MMO aangekondigd. De ontwikkelaar heeft eerder al bevestigd te werken aan een gloednieuwe game, maar nu is de game aangekondigd en heeft een Steam pagina. Brighter Shores komt in het derde kwartaal van 2024 uit.

Andrew Gower en Paul Gower hebben vanuit hun zolderkamer ooit de eerste versie van RuneScape ontwikkeld. Ver vóór RuneScape verscheen heette de game Devious Mud. Deze game was destijds nog lang niet zo grafisch als de MMORPG die in 2001 verscheen. Met de commerciële verschijning van RuneScape hebben de gebroeders Gower het bedrijf Jagex opgericht. Inmiddels werken beide broers niet meer bij Jagex, maar werkt Jagex dagelijks nog aan twee versies van RuneScape. De meest up-to-date versie en de Old School versie. 23 jaar na RuneScape, verschijnt Brighter Shores. Een nieuwe MMO van Andrew Gower.

Wat gelijk opvalt is dat Brighter Shores sprekend lijkt op RuneScape. Het valt op de game grafisch enorm veel lijkt op het eerdere werk van Andrew Gower. Zelfs de indeling van de wereld heeft een typische RuneScape indeling. Kijk bijvoorbeeld naar het ondergrondse mijnspoor in bovenstaande trailer. Ook qua gameplay moet het lijken op de MMORPG die Andrew en Paul meer dan 20 jaar geleden verzonnen hebben. Net als in RuneScape moeten spelers aan de slag met verschillende professies waaronder bekende onder een nieuwe naam: Fisher, Forager, Chef, Woodcutter, Miner, Alchemist, Stonemason en nog veel meer. De game zou meer relax moeten zijn dan RuneScape, zo geeft Andrew Gower op de Steam pagina aan dat de game niet grindy is.

Brighter Shores verschijnt in het derde kwartaal van 2024 via Steam. Je kunt de game gratis spelen, maar er is ook een Premium Pass beschikbaar in een soort zelfde vorm als RuneScape’s Membership.