Review: Unicorn Overlord

Atlus en Vanillaware zijn terug met een gloednieuwe titel, dit keer in een middeleeuwse fantasie setting. Ze hebben opnieuw gekozen voor een game met een unieke en voornamelijk 2D tekenstijl, maar dit keer met een vrij te ontdekken map met een groot verhaal, een hoop tactische keuzes, die niet per se overweldigend zijn, maar je alle diepgang bieden als je daar behoefte aan hebt.

Atlus staat bekend om het uitgeven van waanzinnige Japanse parels waaronder de hele Persona en Shin Megami serie, maar ook kleinere en minder bekende titels zoals 13 Sentinels. 13 Sentinels werd ontwikkeld door Vanillaware, net als Unicorn Overlord. De game die destijds geheel onbekend was voor mij, maar mij wist te overwinnen met een pakkende en unieke tekenstijl liet mij verwonderd achter. Waar het type gameplay mij normaal gesproken niet wist aan te spreken wist Vanillaware het aan mij te verkopen. Ik vond het geweldig en keek daarom erg uit naar Unicorn Overlord. Want ook deze game heeft een hele unieke tekenstijl, maar ook een type gameplay waar ik normaalgesproken geen grote fan van ben. Ook dit keer weet Vanillaware mij te veroveren en zo verloor ik tientallen uren in Unicorn Overlord en ging ik steeds opnieuw met veel plezier de tactische slagvelden op.

Unicorn Overlord

In Unicorn Overlord nemen we de rol aan van Prins Alain en zijn kameraden, jaren nadat zijn moeder, de koningin van de troon wordt gestoten. Alain vlucht als kind met Josef, een trouwe dienaar van de koningin. Jaren later, nadat Alain klaar is om te vechten begint ons verhaal om het koninkrijk terug te veroveren van de bezetters. Dat doen we niet alleen, maar met tientallen metgezellen die we gedurende onze reis tegenkomen. De tactische RPG van Atlus en Vanillaware brengt ons enorm veel verhaal, een open wereld om in te spelen en meer dan genoeg aanpassingen om minimaal of tot in de nopjes voor jezelf uit te werken. Het is een enorm toegankelijk spel in de genre met enorm veel diepgang. Ik ben Vanillaware’s aanpak op game design ontzettend gaan waarderen in 13 Sentinels en in Unicorn Overlord bewijzen ze maar weer dat ze geweldig getalenteerd zijn in hun niche.

Het verhaal in deze tactische RPG blijft vrij laagdrempelig. Het kent zijn nodige diepgang, plotwendingen en verdieping in de personages. Een beetje wat je verwacht in een verhaal. Je kunt extra diepgang zoeken en creëren door zoveel mogelijk te praten met andere personages en ze mee te nemen naar missies. Je kunt nieuwe personages tegenkomen in missies, door ze te bevrijden, of van te winnen in een veldslag. Je kunt dat kiezen om je tegenstander te vermoorden, te laten vluchten of om hem of haar toe te voegen aan je arsenaal. Vaak loont het zich op tactisch niveau enorm om side quests in de vorm van een veldslag uit te voeren om nieuwe sterke personages toe te voegen aan je arsenaal. Ze kunnen niet altijd je team versterken. Soms heb je de optie niet om ze voor je te winnen, maar kun je ze alleen laten vluchten of vermoorden. Kies je voor eigen belang, of vergeef je ze niet en geef je ze de eeuwige rust?

Naarmate je de game speelt krijg je nieuwe personages, wapens en meer door simpelweg het verhaal te volgen, maar ook door zijstapjes te nemen en de wereld te verkennen. Soms krijg je nieuwe optionele missies of kom je optionele veldslagen tegen met krachtige beloningen. In mijn ervaring is het ’t altijd wel waard geweest om op ontdekking uit te gaan en nieuwe gebieden te verkennen en optionele missies te doen. Het is belangrijk dat je je personages op een geleidelijk niveau houdt om de missies in het hoofdverhaal zonder al te veel moeite te behalen. Ook de nieuwe locaties die je vrij kunt verkennen na het verslaan van een vijand zorgen voor nieuwe voorwerpen en bonussen die altijd van pas komen. Niets voelt overbodig en bij elke missie die je doet heb je het gevoel dat het een waardevolle investering is geweest.

Voorbereiding is alles

En ik bedoel ook echt alles, want de gevechten in Unicorn Overlord gaan vanzelf. De volgorde waarin je personages aanvallen en hoe vaak ze bepaalde acties kunnen doen is van te voren bepaald. Je hoeft hier dus helemaal niks aan te doen tijdens het gevecht. Alles doe je in de voorbereiding door je troepen optimaal op te stellen voor het aanstaande gevecht. In Unicorn Overlord werk je met groepjes personages die zijn opgesteld in een grid van 6 vakjes. 2 kolommen en 3 rijen. 3 plaatsen voor en 3 achteraan. Gebruikelijk zet je de kwetsbare units achteraan. Dit zijn de units die ranged attack gebruiken of je party healen of sterker maken. Vooraan zet je de brutes, en units die de meeste klappen kunnen incasseren. De opstelling van je troepen zijn van levensbelang want een goede opstelling betekent letterlijk winst of verlies.

Naast het opstellen van een zo effectief mogelijke party is het instellen van gevechtsvoorwaarden. Zo kan je per unit een aantal regels toevoegen. Een regel kan bijvoorbeeld bestaat uit het aanvallen van de vijand met de minste HP, of het prioriteren van vliegende units. Hiermee verdiep je de strategie van je units om zo effectief gebruik te maken van de sterke punten van je units. Het aantal keren dat je een actie per gevecht doet is namelijk ook vooraf bepaald. Als alle actiepunten aan beide teams zijn uitgeput is het gevecht voorbij en wint het team met de meeste overgebleven HP. Een gevecht is dus niet per definitie afgelopen als er nog maar één team overblijft.

Verder is het heel belangrijk om je verschillende troepen samen te laten optrekken in een missie. Zo sta je nooit alleen en kan je voorafgaand aan de start van een gevecht een verrassingsaanval inzetten door je actieve party te wisselen voor de ander met een andere teamopstelling. Hierdoor ben je de vijand met een bepaalde unit type misschien wel te slim af. Want vanzelfsprekend zijn er bepaalde soorten units die effectief zijn tegen de ander en vice versa.

Schaken op een Riskbord

Unicorn Overlord voelt soms bijna aan als een schaakspel met het juist positioneren van je units. Ook het blijven aanpassen van je groepjes met nieuwe units en uitrusting zorgt voor een steeds wisselende tactiek, nieuwe inzichten en nieuwe uitdagingen. Het plotseling vergaren van een gif dolk zorgt er bijvoorbeeld voor dat je voor dat personage specifiek een nieuwe regel wilt instellen dat je je tweede aanval niet dezelfde persoon aan wilt vallen. Deze is immers al poisoned en gaat waarschijnlijk vanzelf dood binnen enkele beurten. Het heeft dus niet zoveel zin om je kostbare actiepunten daar nog aan te spenderen. Want nogmaals, zodra het gevecht begonnen is, ben je enkel een toeschouwer van het gevecht. Alles zit in de voorbereiding!

De gevechten, het verhaal en alles in de game speelt zich af in een soort open overworld waarin je door bossen, bergen en langs steden komt. Ieder stadje heeft wel weer nieuwe uitrusting die je wilt proberen en overal kom je nieuwe quests, personages en andere dingen tegen om jezelf bezig te houden en je verder te verdiepen in het verhaal en de lore van de game.

Als je niet per se een grote fan bent van de genre, niet getreurd. De game is in verschillende moeilijkheidsgraden te spelen waaronder Easy waarin je heel goed het verhaal kunt volgen en jezelf minimaal bezig hoeft te houden met de strategische voorbereiding. Voor een totale noob als ik in deze genre vond ik Normal best goed te doen, maar helpt mijn completionist drang ook enorm omdat ik altijd op een degelijk niveau zit met goede uitrusting door het vinden van wapens en het doen van alle side quests. Voor de echte doorgewinterde fans van de genre is er een Hard mode waarin je kennis van de game echt op de proef wordt gesteld en je bijna alles perfect moet coördineren om als winnaar het slagveld te verlaten. De normale doorlooptijd van één gevecht is ongeveer 20 tot 30 minuten. Soms duren ze iets langer en soms iets korter, maar gemiddeld zit je wel te kijken naar deze tijden. Je mag de game overal tussentijds opslaan, dus als je een verkeerde zet maakt, of iets wilt proberen, kun je dat met een gerust hart doen door eerst even op te slaan en je save te herladen als je je bedacht hebt. De game is heel erg vergevingsgezind, wat een erg fijne toevoeging is in de genre. Niemand heeft zin om een gevecht van een dik uur opnieuw door te spelen door een klein foutje aan het einde van het gevecht.

Verdict

Unicorn Overlord is wederom een heerlijke Vanillaware game die mij wederom weet over te halen om uren te stoppen in een genre waar ik mezelf niet snel aan waag. De game zit bomvol charme, een prachtige uitstraling en een meeslepend en interessant verhaal met veel vertakkingen in side quests. Het speelt heel erg gemoedelijk en is heel erg aanpasbaar aan je eigen tactische wens door een uitgebreid systeem met ontzettend veel opties waar je je zoveel en zo min mogelijk mee kunt bezighouden. Waar een wil is, is een weg in Unicorn Overlord en de balans tussen vrijheid, tactiek en uitdaging is in mijn ogen heel erg goed gedaan in deze game. Ongetwijfeld een ongelofelijke aanrader voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is in deze game na het lezen van deze review of het zien van de beelden.

Je kunt de uitgebreide demo gratis spelen om een goed beeld te krijgen van de game. Ga die spelen!

Gespeeld op PlayStation 5 9/10 Vanillaware is back! - 9/10 9/10