Guild Wars 2 geruchten en nieuwe vinyl

Guild Wars 2: Secrets of the Obscure is middels al een tijdje geleden verschenen en kwam met een compleet nieuw soort verhaallijn voor de MMORPG. De game kreeg recentelijk nog de geruchten dat er een derde deel in de maak is. Daarnaast verschijnt er ook een nieuwe vinyl voor de game!

Heb jij zo’n koffertje, of full-fledged vinyl speler thuis staan, of ben je gewoon enorm fan van de muziek en art van Guild Wars 2? Dan hebben wij goed nieuws voor jou. Via deze link kan jij de nieuwe vinyl voor Secrets of the Obscure op de pre-order gooien. Deze vinyl komt dan ergens dit kwartaal nog door je brievenbus geschoven!

Daarnaast is er nog belangrijker nieuws, want NCSoft zou de ontwikkeling van een volledig nieuw, derde deel, goed hebben gekeurd! Dit betekend niet dat die ontwikkeling ook al aan de gang is, hier is verder nog niks over gezegd. Het team van ArenaNet geeft in ieder geval aan, dat de focus voor nu nog steeds ligt op het doorontwikkelen van Guild Wars 2. Hoe is dat gegaan? Nou, de Guild Wars 3 naam is genoemd tijdens een shareholder meeting in Korea en is goedgekeurd voor review, met nog geen actieve ontwikkeling gaande. Guild Wars 2 krijgt nog zeker 2 jaar aan content, minimaal. Daarnaast, zelfs al zou de ontwikkeling nu starten, zou het nog minimaal 5 jaar duren voor dat we hier iets over horen. Samengevat, er moet nog veel gebeuren om een derde deel van de game te krijgen en dit kan zomaar weer off the table worden geschoven, dus we gaan het zien! Dit had ArenaNet erop te zeggen:

“As an active game studio we are always doing internal exploratory work for possible future titles we’d want to create, however we have nothing to confirm right now. The team’s focus is on Guild Wars 2 development, including the game’s next expansion, which we’re excited to talk about soon.”