intheGame op Comic, Film & Manga Fest

Comic, Film & Manga Fest, voorheen bekend als Comic Con Ahoy, vond plaats op 23 & 24 maart 2024. Dit event biedt jou als fan de kans om jouw favoriete sterren te ontmoeten, leuke goodies en merchandise te kopen, cosplayers te bewonderen en er was nooit een rij bij te toiletten! Wij waren er ook en hebben 2 toffe interviews af mogen leggen met Jeff Ward (One Piece, Agents of Shield) en Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, 1917).

Laten we beginnen bij het event zelf; Comic, Film & Manga Fest 2024 was voor de meeste fans een enorm succes, alhoewel het niet zo druk of groot was als andere Comic Cons. Hierdoor hebben fans een grotere kans om hun favoriete sterren te zien of ontmoeten. Dit is direct één van de grootste redenen om te gaan. Het was enorm makkelijk om Tom Felton, Jeff Ward of één van de andere sterren te zien tijdens hun panels! Daarnaast was er een enorm warme sfeer, je voelt je thuis wanneer je op dit evenement rond dwarrelt. Daarnaast was er genoeg ruimte voor artists om hun mooie werken te displayen en/ of verkopen. De bevestiging voor een volgende editie is er al, hopelijk trekt deze nog meer bezoekers aan! Daarnaast zouden wij persoonlijk iets meer mogelijkheden willen zien qua eten. Verder was het een top evenement en nemen we jullie graag mee in de sfeerbeleving!

Jeff Ward

Als enorme One Piece fans was het voor Dave en mijzelf een enorme eer om een interview te mogen doen met Jeff Ward, die de rol van Buggy speelt in de One Piece live action op Netflix. Hij kreeg veel lof over zijn rol in de serie en hoe hij deze ‘wacky’ clown tot leven bracht. Check hier ons gesprek met hem:

Dean-Charles Chapman

Van 2 rollen in Game of Thrones, naar een rol in Into The Badlands, The Acolyte en het befaamde 1917, Dean-Charles kan het allemaal! Wij spraken met hem over al deze rollen en zijn geheime nieuwe hobby: Anime kijken. Check het hier:

Aftermovie

Natuurlijk hebben we de gehele sfeer ook gecaptured, dus kon je er niet bij zijn dit jaar of wil je het event nog eens herbeleven? Check dan onze video.

Was jij er bij, of ga je volgend jaar? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.