intheSpotlight: Sand Land anime op Disney+

Welkom terug bij een nieuwe intheSpotlight! We zitten nog maar net in april en onze Spotlight voor deze maand is Sand Land. We hebben deze maand geopend met een korte overview van Sand Land. Heb je deze gemist? Niet getreurd, want hier lees je alles terug over onze introductie. Vandaag gaan we het hebben over de serie van Sand Land, die te zien is via Disney+.

Sand Land is een mangareeks getekend en geschreven door Akira Toriyama, de legendarische maker van de Dragon Ball manga. Iedereen is bekend met Dragon Ball, maar lang niet iedereen is bekend met de andere werken van Akira Toriyama. En dat is mogelijk zonde want wellicht ben je niet per se een Dragon Ball fan, maar juist een Toriyama fan. Althans, dat idee werd voor mij bevestigd na het kijken van de Sand Land anime op Disney+.

De anime, alhoewel gebaseerd op de manga van Akira Toriyama, neemt het verhaal van Sand Land verder, voegt nieuwe personages toe en een heel nieuw verhaal. Deze nieuwe personages zullen we ook zien in de game die later deze maand verschijnt. Een perfecte manier dus om nu al geïntroduceerd te worden aan de uitgebreidere cast. De Sand Land van 2024 is dus uitgebreider dan die uit 2000. Uiteraard geschreven en getekend door Akira Toriyama, maar waar de anime serie dit als basis neemt, lijkt de serie niet exclusief uit zijn werk te bestaan.

Sand Land: The Series

Sand Land: The Series is nu te bekijken via Disney+ met een betaald abonnement. Op moment van schrijven staan er 9 afleveringen op de dienst waarvan de laatste 3 behoren tot een uitbreiding van het verhaal. De eerste drie afleveringen gaan over het origineel verhaal waarin Beelzebub, Rao en Thief op zoek gaan naar een nieuwe waterbron voor de inwoners van Sand Land. Pas na deze afleveringen wordt een nieuwe personage onthuld die we ook in de eerste beelden van de game hebben gezien; Ann. Wie zij is en wat haar rol in de serie is willen we niet verklappen, want het verhaal in deze serie kent meer dan genoeg verrassingen en wendingen. Iedere week op woensdag verschijnt er een nieuwe aflevering op Disney+ tot er in totaal 13 afleveringen zijn. Dan is het eerste seizoen afgelopen. De laatste aflevering verschijnt net na de release van de game, op 1 mei 2024.

Waar de serie enorm in uitblinkt zijn de personages. Beelzebub, de Demon Prince is de hoofdpersonage en een beetje, of eigenlijk heel erg, vergelijkbaar met Goku uit de originele Dragon Ball. Een grote verrassing is het niet, beide hoofdpersonages zijn door dezelfde man getekend en tot leven gewekt. Beelzebub is “jong”, althans voor een demoon, speels en vooral heel erg gemeen. Althans, dat denkt hij zelf. Meerdere keren pronkt hij met zijn “kwaadaardigheid”, door te zeggen dat hij tot laat is opgebleven of langer dan 1 uur per dag met zijn handheld spelcomputer speelt. Deze toon schept meteen de misverbanden die de mensen leggen met de demonen. Waar vanuit wordt gegaan dat de demonen zorgen voor al het slecht in de wereld, zijn ze in feite helemaal niet kwaadaardig en is het onder andere de hebzucht van de mens die ellende veroorzaakt. Sand Land laat heel goed zien dat niet alles is wat het lijkt.

Zo doen ze dat ook met waarschijnlijk de echte ster van de show: Rao. Rao is een oude man, een sheriff en ex-soldaat. Zijn backstory is enorm ingrijpend en deze speelt een grote rol in het verhaal en zijn motivatie om te blijven vechten. Thief is een oudere demoon en heeft redelijk wat levenservaring. Weet wat er speelt in de wereld en deelt zijn kennis over gebeurtenissen met de groep. In de serie fungeert hij een beetje als een encyclopedie die er voor zorgt dat iedereen ten allen tijden helemaal “bij” is. Ann, alhoewel ik haar pas een paar afleveringen heb gezien is een interessant personage met eigen motivatie, maar is op dit moment nog een beetje mysterieus. We weten nog niet veel van haar en dat is de bedoeling. Het idee is dat jij als kijker onderdeel bent van het groepje van Beelzebub, Rao en Thief en plotseling een vreemdeling tegenkomt die zich al snel door omstandigheden bij de groep voegt.

De anime en tekenstijl

De anime kijkt enorm plezierig en snel weg. Iedere aflevering is ongeveer 20 minuten lang en er zit bijna geen filler in. Het is een anime die echt to the point is waarbij een reis van hot naar her maar een halve aflevering duurt in plaats van een stuk of 10 zoals we misschien wel kennen uit Dragon Ball. Toch zit er genoeg in de anime om echt een goed beeld te krijgen van de personages, de wereld, gebeurtenissen en meer. Zo zit er ook genoeg humor in de serie met onder andere een groep “schurken” met stuk voor stuk een lichaamsbouw aan alle uiteindes van het spectrum met buitenproportionele kenmerken die echt anime-eigen of zelfs Toriyama-eigen zijn. Heel veel dingen in de serie ogen echt als werk van Toriyama met ontwerpen die lijken op eerdere schetsen van Dragon Ball, een vervolging daar van, of zelfs ontwerpen die geïnspireerd zijn uit andere werken van Toriyama, zo geeft Ann mij bijvoorbeeld echt een Dragon Quest gevoel.

De anime bestaat verder niet geheel ui 2D tekeningen. Een groot gedeelte van de serie bestaat uit CGI en alhoewel dit voor mij echt wennen was in de eerste paar afleveringen vond ik het daarna niet echt storend. De CGI die gebruikt is is goed genoeg en zorgt voor een goed balans tussen vloeiende beelden en statische 2D tekeningen. Ze hebben een prima middenweg gevonden.