Sea of Thieves op PS5, alles wat je moet weten!

Sea of Thieves komt eind deze maand naar de PlayStation 5. Rare en Microsoft brengen de piraten-RPG naar de Sony console om met blauwe bootjes op de blauwe oceaan te varen. Sinds de aankondiging van de PlayStation versie zijn er veel vragen vanuit PlayStation fans en bestaande Sea of Thieves fans. Sinds kort weten we veel meer en daar gaan we jou over bijpraten!

Sea of Thieves hijst haar ankers op 30 april voor de PlayStation spelers. Spelers die de game nu al vooruitbestellen in de PlayStation Store krijgen met de release een aantal cosmetische aanpassingen die exclusief zijn voor PlayStation spelers. Rare wilt in de lanceringsperiode ook een zeil toevoegen die voor alle spelers gratis is om te vieren dat Xbox piraten en PlayStation piraten eindelijk samen kunnen varen in de Sea of Thieves.

Ik heb Sea of Thieves al gespeeld, en nu?

Als je Sea of Thieves al hebt gespeeld op PC of Xbox, maar je de game ook gaat spelen op PlayStation 5 is er gigantisch goed nieuws. Zodra je inlogt op je Microsoft Account na het opstarten van de game wordt al je voortgang gesynchroniseerd. Dit betekent dat je a je voortgang behoudt en misschien zelfs wel één of meerdere van de 250 beschikbare PlayStation trofeeën automatisch ontgrendeld. Nieuwe spelers moeten ook inloggen met hun Microsoft account, maar deze spelers beginnen uiteraard met een nieuw personage. Al je cosmetische voorwerpen komen ook mee naar de PlayStation met uitsluiting van enkele cosmetica die exclusief is voor dat platform, zoals de Duke skin die enkel op Xbox te kiezen is.

Wil je je voortgang checken? Dit kan je altijd doen via de website.

Cross Play

Zeilen je vrienden nog op de Xbox? Geen probleem. Sea of Thieves krijgt met de lancering van de PlayStation 5 een nieuwe vriendenlijst waardoor je kunt zoeken tussen je Xbox-vrienden en vriendenlijst op het PlayStation Network. Hierdoor kun je vrienden uit beide lijsten uitnodigen en samen de zee op. Microsoft benadrukt nog dat spelers op PS5 geen Xbox Game Pass (Core) nodig hebben om online te kunnen spelen. Uiteraard moet je wel PlayStation Plus hebben om online te kunnen spelen. Zonder PlayStaion Plus kan je enkel de offline mode “Safer Seas” spelen.

Cross Play is een optie. Je kunt deze feature altijd uitschakelen om enkel met PlayStation spelers te kunnen spelen.

Play Anywhere?

Het voordeel van gamen op Xbox is dat je vaak kunt wisselen tussen spelen op PC en Xbox dankzij Game Pass en Play Anywhere. Hoe zit dit met de PlayStation versie? Kunnen spelers met een Xbox Game Pass abonnement of spelers met een gekochte Xbox versie van Sea of Thieves ook op PlaySation spelen? Nee, Play Anywhere is exclusief voor het Xbox ecosysteem. Spelers op PlayStation moeten één van de beschikbare edities aanschaffen via de PlayStation Store. De standaard editie is €39,99.

PlayStation 5 features

De PlayStation 5 versie van de game heeft een aantal unieke features, waaronder:

Haptische feedback, adaptive triggers bij het gebruik van geweren en de game maakt gebruik van de ingebouwde microfoon en luidspreker in de DualSense controller. Voor wat betreft beeld en performance is deze gelijk aan de Xbox Series X versie met 4K 60 FPS of tot 120 FPS in 1080P als je TV/monitor dit ondersteund.

Vanaf de release zijn er meer dan 250 trofeeën om vrij te spelen. Deze komen overeen met de Achievements op Xbox en PC. Spelers kunnen op de PS5 uiteraard ook een Platinum Trophy halen door alle trofeeën te halen uit de basis set. Dit zijn er geen 250, maar 60.

Bij intheGame spelen we Sea of Thieves al sinds de eerste dagen in de Alpha. Kijk hier nogmaals onze eerste indruk van de game tijdens de Beta: