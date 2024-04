Review: ERAZER Major X20

Van samenwerking met Lenovo tot het vormen van een eigen groep met verschillende takken, zo wordt Medion’s in-house gaming branch ERAZER ook steeds groter en bekender. Krachtige gaming laptop’s en PC in de aanbieding zoals de ERAZER Major X20 die wij hebben gecheckt.

In de markt voor een nieuwe laptop voor gaming, productiviteit of zelfs beide? Kijk dan niet verder dan de ERAZER Major X20, waar je eieren kiest voor je geld. Deze high-end gaming laptop is geschikt voor de meest recente games en voor heavy workloads zoals het renderen van video’s of bewerken van foto’s.

Buiten stevige interne componenten en een doordacht design, is de laptop ook nog eens uitgerust met een aantal leuke en premium features. Denk bijvoorbeeld aan G-SYNC, een geïntegreerd toetsenbord gemaakt door MX Cherry en nog een aantal kleine items.

Dit alles voor een prijs van pakweg €2499,-

Specificaties en prestaties

De Major X20 is uitgerust met zeer solide interne componenten dat gaming vloeiend maakt, voor sommigen is de laptop misschien “overkill”.

Uitgerust met een NVIDIA RTX 4070 8GB grafische kaart gepaard met een Intel Core i9-14900HX processor, maakt het mogelijk dat de laatste titels op een hoge preset gespeeld vloeiend kunnen worden. Het 16-inch paneel, dat een verversingssnelheid heeft van 240Hz, zorgt ervoor dat de laptop ook voor competitive games een hele goede keuze is. Tevens heeft het paneel een resolutie van 2560×1600, dit zorgt ervoor dat je een aspect ratio hebt van 16:10 (een iets vierkantere scherm). Een uniekere resolutie die we niet vaak terugzien, maar tijdens gaming nog tamelijk alien is.

Ook krijg je 32GB DDR5 werkgeheugen ingebouwd eveneens als 2 terabyte aan SSD. De SSD is vanuit de fabriek gesplitst in twee partities zodat je je games gescheiden kunt houden van je software en programma’s.

Drie extra features aan deze laptop is voornamelijk het G-SYNC paneel wat screen tearing vrijwel elimineert. De Major X20 is ook aanpasbaar tot jouw situatie, zo is er een toegewijde knop voor power modes waarmee je de prestaties van de laptop in één knop kunt veranderen. Verder is het toetsenbord gemaakt door MX Cherry, dit betekent clicky keys en een langere levensduur. Helaas merkte ik dat de toetsen zeer luid zijn tijdens gebruik en tamelijk wat kracht vereisen om ingedrukt te worden.

Cijfertjes van games

Tegenwoordig zijn er talloze games om te spelen en te testen, de games die wij getest hebben zijn allen getest op de native 2560×1600 resolutie:

Helldivers 2 – High Preset (avg. 72FPS)

Persona 3: Reload – Highest Preset (avg. 110FPS+)

Genshin Impact – Ultra Preset (Avg. 150FPS+)

Ratchet & Clank – Very High Preset (avg. 65FPS)

Elden Ring – Ultra Preset (avg. 130FPS)

Forza Horizon 5 – Max Preset (avg. 105FPS)

De games getest zijn nogal grafisch demanding, zo is er bewust gekozen voor een variatie aan games zowel oud als nieuw.

Wel ben ik van mening dat voor dit prijskaartje de prestaties ietwat aan de lagere kant zijn. Zo zou een RTX 4080 beter gepaard zijn met een Intel Core i9 processor. De RTX 4070 kan een bottleneck vormen bij bepaalde games, zo kun je niet de volle vermogen van je processor benutten. Wel maakt het mogelijk dat je achtergrond processen kan runnen, zoals bijvoorbeeld een OBS om te live streamen.

Omdat de grafische kaart geen “full-size” kaart is, zoals we die zien bij desktop PC’s, liggen de prestaties van een laptop altijd een paar procent lager. Dit maakt echter geen probleem bij het gamen maar in de cijfers valt dit enigszins wel terug te zien dat de laptop grafische chip iets zwakker is dan zijn full-size variant.

Ten opzichte van de Major X10 die een Intel Arc A370M bevatte, heeft deze laptop geen problemen gehad bij de titels die getest zijn geworden. Ook titels die niet vernoemd zijn, zoals Rocket League en nog wat kleinere games heb ik geen problemen ondervonden.

Positieve en negatieve punten

Laten we ten allereerste even terugblikken op de vreemdere resolutie en zijn bijbehorende beeldverhouding. Veel games zijn tegenwoordig gebouwd op standaard breedbeeld (16:9) aspect ratio gecodeerd, steeds vaker ook ultrawide (21:9) en super-ultrawide (32:9). De 16:10 aspect ratio zijn bij een aantal games een optie maar nog niet zo frequent als de andere verhoudingen. In-game zorgt deze resolutie en verhouding voor een iets vreemder beeld bij bijvoorbeeld in-game menu’s of UI’s. Zo kunnen er aspecten wegvallen of worden er stukken van het scherm niet (optimaal) gebruikt.

Het paneel zelf is echter meer dan welkom, bij zowel gamers als content creators. Doordat het paneel een IPS-variant is, zijn de kleuren heel levendig en zeer accuraat. Dit helpt bijvoorbeeld bij de immersiviteit tijdens het gamen maar ook bij het bewerken van foto’s of video’s.

De MX Cherry toetsenbord is een leuke additie echter is deze toevoeging meer hinderlijk dan dat hij welkom is. De toetsen die gebruikt worden zijn namelijk de clicky variant, alleen zijn deze een stuk luider dan de clicky MX Cherry switches die terug te vinden zijn in een normaal toetsenbord. Dit maakt gamen in de avond of op stille plekken een stuk moeilijker en zul je al snel blikken jouw kant op krijgen.

Zoals hierboven te zien, is het toetsenbord wel uitgerust met leuke RGB-lichtjes. Zelf heb ik niet kunnen vinden of deze programmeerbaar waren. De RGB-verlichting is heel duidelijk en levendig bij elke kleur, zo heb je geen kleur die echt overheerst.

Wat de laptop wel onderscheid van anderen tegenwoordig, is de koeling. De ERAZER Major X20 heeft zijn koeling in- en uitgangen aan de zij- en achterkant van het model. Er zit dus geen intake aan de onderkant! Doordat de koeling naar de zijkant is verplaatst, maakt het mogelijk om dit model op allerlei oppervlaktes te gebruiken. Natuurlijk is het iets verstandiger om deze op een vaste ondergrond te zetten in plaats van een deken.

Klein nadeel hiervan is dat als je een externe muis gebruikt, je hand of vingers tamelijk warm kunnen worden als deze in de buurt van een van de uitgangen bevindt.

Samengevat

De ERAZER Major X20 is een ideale laptop om op te gamen en ook om creatief op te wezen. Door het IPS paneel komen kleuren tot leven en wordt de immersiviteit groter in games. Door de sterke interne componenten is een zware workload voor deze computer geen probleem.

Voor €2499,- is de prijskaart tamelijk hoog en niet voor iedereen bedoeld. Ook met deze prijskaart zou je verwachten dat je iets meer krijgt dan een RTX 4070, maar deze is voor veel taken in principe voldoende. De toevoeging, die waarschijnlijk ook bijdraagt aan de prijs van de laptop, namelijk de MX Cherry toetsenbord zou weggelaten kunnen worden. Het harde geluid van de clicky keys kunnen na een tijd snel irriteren en is het niet fijn om deze in de avond of nacht te gebruiken.

De algemene gaming ervaring is echter soepel en speelt prima weg. Door de snelle verversingssnelheid is dit ook een goeie keuze voor competitieve games terwijl je aan het reizen bent. Speel je liever singleplayers, die grafisch altijd een beetje zwaarder zijn, dan komt de G-SYNC functionaliteit zeker goed van pas.

7/10 ERAZER Major X20 - 7/10 7/10