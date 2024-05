intheSpotlight – Mei 2024: Senua’s Saga: Hellblade II

Een nieuwe maand en dus weer een nieuwe game voor intheSpotlight. Tijdens deze maand wordt Senua’s Saga: Hellblade II toegevoegd aan onze groeiende lijst aan intheSpotlight titels. Met meer artikelen dan ooit over de meest gewilde game van de maand!

Maandelijks wordt er een titel in het zonnetje gezet waar wij denken dat heel veel gamers op zitten te wachten. Voor de maand mei is het Senua’s Saga: Hellblade II. Kijk jij al uit naar deze game? Kom dan vaak terug op de site want er komen veel artikelen uit naar aanloop van de release van de game!

Wat is Senua’s Saga: Hellblade II

Senua’s Saga: Hellblade II is natuurlijk het vervolg van Senua’s Saga: Hellblade. De eerste game kwam uit in 2017 en is gemaakt door Ninja Theory. Een game die niet vrij lang is maar wordt geroemd om het verhaal. Jij speelt als Senua, iemand die lijdt aan mentale ziektes en vaak stemmen hoort. Dit is erg goed in de game verwerkt en het is dan ook enorm aan te raden het eerste deel met koptelefoon op te spelen!

Wat kan je deze maand verwachten?

Bij intheSpotlight staat een game centraal en kijken we terug naar eerdere delen maar blikken we ook vooruit op wat komen gaat. Wanneer de game is aangekondigd en wat was onze mening over het eerste deel? Op moment van schrijven is ondergetekende zelfs bezig met de eerste game te spelen en ook daar gaat nog een artikel over komen. We kijken naar het mentale aspect van de game. Hoe komt het dat dit zo veel wordt geprezen over de gehele wereld. En waarom wordt deze game gezien als het grafische hoogtepunt van de generatie waar andere bedrijven het zelfs als maatstaf gebruiken?

Heb jij ook zo zin in deze game? Volg dan de website deze maand en laat je hypen!