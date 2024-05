Review: Metal Gear Solid Master Collection Vol.1

Metal Gear Solid is niet meer weg te denken als gaming icoon. De legendarische franchise ontwikkeld door Hideo Kojima (toen nog met Konami) is een ware cultklassieker geworden en tekende een voorbeeld voor veel soortgelijke games die volgde. Tegenwoordig speel je bijna de volledige Metal Gear reeks in een handige collectie.

Wie de oorspronkelijke games heeft gemist, of simpelweg, deze opnieuw wilt spelen op moderne apparatuur, kan dit doen via de Metal Gear Solid Master Collection op PlayStation, Xbox, Nintendo of PC. Wij hebben ‘m gespeeld op de PS5 en het eerste wat opvalt aan deze “Master Collection” is dat het eigenlijk helemaal niet aanvoelt als een collectie, maar meer als een bundel. Alle games op de Collection installeren zichzelf namelijk als een losstaande game op je PlayStation 5. Er is geen gezamenlijke launcher. Dat is natuurlijk niet het einde van de wereld, maar met 5 games en extra’s is het wel lastig om dit bij te houden op je PS5 dashboard. Over de 5 games gesproken, dit zit er allemaal bij de vol.1 van de Master Collection: Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 en Metal Gear Solid 3. Dat is inclusief alle extra’s waaronder VR missions en de keuze om bij sommige games te kiezen voor de Europese, Amerikaanse of Japanse versie. Wat dat betreft, een aardig complete eerste collectie met uren aan content.

Kept you waiting, huh?

Metal Gear is legendarisch, van innoverende gameplay (voor z’n tijd), unieke speelstijl, cinematografie (de ware passie van Hideo Kojima), personages, dialoog en interactie van al die elementen in één game. Je kunt er niets anders van zeggen dan dat het fenomenaal is. Iedere game is weer een nieuw hoogtepunt voor de franchise, maar bijna iedereens favoriet: Snake Eater, zit er natuurlijk ook bij. Deze titel ziet er grafisch ook het meest sappig uit en hier wordt dan ook de HD variant voor ons gepresenteerd. Deze speelt dan ook het meest verfijnd van ze allemaal met, tot die tijd, up-to-date besturing. Die vandaag de dag, eigenlijk wel verouderd is.

Als dit het enige puntje was waar ik over zou vallen in deze reeks, zou dit een beetje jammer zijn. Als de rest van de collectie er net zo opgepoetst uitziet en een beetje hetzelfde speelt is er niets aan de hand, toch? Dat is inderdaad een mooi uitgangspunt, maar helaas is dit niet het geval. En daarom lijkt deze collectie dus meer op een bundel en eigenlijk helemaal niets op een “Master Collection”. Want er is niets Mastered aan deze collectie. Het is in feite een bij elkaar geraapt zootje, van toch wel de meest complete versies van de games, die je voor het gemak in een bundel aanschaft.

Want bij het woord Master Collection denk ik toch wel aan een paar onmisbare features waaronder een manier van besturing die over de hele reeks gelijk wordt getrokken, op zijn minst als optie. Verder een grafische vormgeving die overeenkomt en wellicht zoals eerder aangegeven een launcher waaruit ik iedere game kan opstarten in plaats van 5 of 6 losse tegeltjes op mijn PlayStation dashboard. Zoals je al voelt aankomen, ontbreken al deze features in deze “Master Collection”.

Voor wie?

Het ontbreken van een gezamenlijke launcher kan ik begrijpen. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat je geen meerdere platinum trofeeën mag verdienen per game. De hele Collection zou dan gelden als één game. De Tomb Raider Trilogy heeft hier namelijk wél last van op de PlayStation 5. Alle games start je op via collection, maar je kunt geen platinum trofee halen. In de Metal Gear games kun je voor iedere game een platinum trofee halen, want iedere game start je op als eigen game.

Tijdens het spelen van de collectie kom je er redelijk snel achter dat de besturing varieert van game tot game. Waar bepaalde knoppen overheen komen, is dat bij de meeste niet het geval. En dat begint eigenlijk al zodra je de games opstart. In de ene game druk je op O om te accepteren of om verder te gaan. In de andere game is dit X. In het westen zijn we vooral X gewend, terwijl Japan gewend is om op O te drukken om verder te gaan. Voor ons is dit juist terug, of cancel. De Metal Gear games trekken hier geen lijn in en daarom ben je dus af en toe voor dezelfde acties verschillende knoppen aan het gebruiken. En dat begint nogal vrij snel te storen, omdat de besturing van deze games nogal verouderd is en erg verouderd aanvoelt, waardoor het ongemakkelijker wordt dan bedoeld. Ik had toch wel verwacht en gehoopt dat we in iedere game direct in het begin al een keuze hadden uit de originele besturing of een geüpdatete besturing die gelijk wordt getrokken voor alle games in de collectie.

En daarmee vraag ik me sterk af voor wie deze Master Collection is gemaakt. Want op dit moment kan ik eigenlijk alleen zeggen dat deze collectie is opgetuigd voor Metal Gear fans die alle of bijna alle games al eens eerder hebben gespeeld en dit graag zonder al te veel poespas opnieuw willen doen. En niet voor potentiële nieuwe fans, of spelers die enkel de meest recente titel in de reeks Metal Gear Solid V hebben gespeeld. Want ik kan je vertellen dat de frustrerend verouderde besturing en gebrek aan uitleg de meeste mensen zullen afschrikken. Ik hield er wel een zure nasmaak van over in ieder geval. En dat terwijl ik erg uit keek om de reeks vanaf het begin te gaan ontdekken.

Verdict

De Metal Gear Solid Master Collection vol.1 is voor Metal Gear fans die bijna elk deel al hebben gespeeld, en dit opnieuw willen doen. Deze collectie lijkt niet gericht te zijn op nieuwkomers binnen de franchise. Waarom? Omdat er geen lijn word getrokken betreft moderne besturing voor iedere game en er geen tot weinig samenhang zit in de presentatie van de collectie. Het voelt meer als een bundelvoordeel dan een echte collectie van legendarische titels. Want dat blijven het uiteraard wel. Kan ik je deze collectie dan aanraden? Dat ligt er aan. Ben je bekend met de Metal Gear games en vind je de verouderde besturing en uiterlijk niet erg en wil je de games graag opnieuw spelen via moderne apparatuur? Ga er voor! Ben je echter een leek betreft Metal Gear en had je gehoopt op een collectie met moderne besturing en een beetje een bijgewerkte look, vooral voor de hele oude games? Dan gaat deze collectie je waarschijnlijk telleurstellen.

Gespeeld op PlayStation 5 6/10 "Master Collection" - 6/10 6/10