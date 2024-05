intheSpotlight: dagelijks Senua’s Saga: Hellblade II info op X

Net zoals dat wij deze maand de spotlight schijnen op Senua’s Saga: Hellblade II, dropt ook de ontwikkelaar achter de game (Ninja Theory) elke dag iets nieuws over hun langverwachte game.

Gedurende de maand zullen wij deze game op de voet volgen, daarom zullen we deze post geregeld updaten met de dagelijkse posts die Ninja Theory met ons deelt. Dit doen we in de aanloop naar de game die op 21 mei 2024 zal uitkomen voor Windows en Xbox Series X/S.

1 Mei

Ninja Theory trapt de maand af met een screenshot van Hellblade II waarin een van de prachtig vormgegeven omgevingen te zien is. Mooie kanttekening is dat de developers (in de comments onder deze post) aangeven dat de game zelfs op de Series S er prachtig uit zal zien.

Sharing something from Senua’s Saga: Hellblade II every day in May until launch, day one: Let’s start with a new screenshot. Wishlist or pre-purchase now: https://t.co/ktwuvNOjbM pic.twitter.com/JJcKv1BKSU — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 1, 2024

2 Mei

Ben jij van plan om Hellblade II op de PC te spelen en heb je een ultrawide screen staan dan zal je de game ook in een ultawide resolutie kunnen spelen. De developers delen hierbij een interessant weetje:

Our game camera is anamorphic with a 2.39:1 aspect ratio, meaning on your average display there will be letter-boxing. – Ninja Theory

Sharing something every day in May until launch, day two: Ultrawide is looking ultra nice in Senua’s Saga: Hellblade II on PC. Pre-order or pre-install on Xbox https://t.co/DsMZsuY5VW

Wishlist or pre-purchase on Steam https://t.co/3D2IpXZOHf pic.twitter.com/mZJRm8cvkU — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 2, 2024

3 Mei

Dat Senua’s Saga: Hellblade II een beest van een game gaat worden hadden we wel verwacht, maar de PC requirements liegen er niet om, een dikke PC is nodig om de game goed te kunnen draaien. Op welke settings kan jij de game aan?

With pre-orders now available for Senua’s Saga: Hellblade II, today we’d like to share our PC system requirements to help you get the best experience come May 21st. Pre-order or pre-install on Xbox https://t.co/DsMZsuY5VW Wishlist or pre-purchase on Steam https://t.co/3D2IpXZOHf pic.twitter.com/4JJzrl9m5W — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 3, 2024

4 Mei

Om te zorgen dat de game zo realistisch mogelijk is hebben de developers ervoor gezorgd dat elk aspect van de game van karakters tot de outfits die ze dragen 1 op 1 digitaal worden overgenomen en ingescand.

To achieve new levels of realism we have, for the very first time, crafted real world costumes for our characters, using historically accurate materials and techniques, to translate into digital form in Senua’s world. Pre-order now https://t.co/zWoXR4JHvq pic.twitter.com/uTcg9cOMbY — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 4, 2024

5 Mei

Ninja Theory is van plan hun motion capture tot een hoger niveau te tillen, zowel letterlijk als figuurlijk. Bij het maken van de performance capture space is er gebruik gemaakt van grote rigs om een breed scala aan stunt shoots uit te voeren.

Having a bigger performance capture space for Senua’s Saga has given us the flexibility to build large scale rigs for our stunt shoots, enabling us to capture every step of Senua’s journey with greater detail and accuracy. pic.twitter.com/u03dz58msP — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 5, 2024

6 Mei

Niet alleen de outfits als karakters zijn zorgvuldig ingescand en nagemaakt ook het hout in de game is met de hand gemaakt waarna het op een digitale manier via photogrammetry in de game kan worden verwerkt.

When we say hand-crafted, we mean it. Sculpted from wood and then digitised through photogrammetry to generate an in-game asset with a level of detail and ruggedness we’d have a hard time achieving with a purely digital process. See it for yourself when Senua’s Saga: Hellblade… pic.twitter.com/SVrzyCDxOj — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 6, 2024

Kijk jij ook al zo uit naar Senua’s Saga: Hellblade II, of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.