Review: Tales of Kenzera: ZAU

Liefde voor Afrikaanse culturen, mythische wezens en vivid kleuren kan je een heel eind brengen als ontwikkelaar. Dat blijkt maar weer met deze unieke, nieuwe IP vanuit Surgent Studios, Abubakar Salim en EA. We nemen jullie mee in onze mening over deze Metroidvania met een zeer unieke setting!

Die naam, Abubakar Salim, laat bij sommigen misschien een belletje rinkelen. Dit is de creative director voor Tales of Kenzera: ZAU. Buiten dat, was hij ooit de stemacteur voor Bayek in Assassin’s Creed: Origins. De naam van deze game is ook een interessante. Kenzera is namelijk de plaats waar deze game zich afspeelt, met Zau als hoofdpersonage. Dit zou kunnen betekenen, dat de dubbele punt tussen de titel, insinueert dat er sowieso meer verhalen in deze wereld gaan komen. Hoe dan ook, ‘Zau’ is nu hier, dus laten we het daar vooral over hebben.

Zau is een jonge shaman en heeft pas geleden zijn vader verloren. Met al het respect en liefde die hij voor zijn vader waarborgt, zweert hij zijn vader terug te halen. Dit zorgt voor een 10-15 uur lang verhaal, met emotionele en ook soms droge momenten op de loer. Zau omhult zichzelf met cosmic powers in de vorm van maskers (zon & maan). Om zijn vader te redden, moet hij een aantal obstakels overkomen, waaronder het verslaan van 3 grote spirits. Abubakar Salim is ook de stemacteur van Zau, dus dan weet je dat het qua dialoog wel goed zit! Waar Metroidvania games vaak een mid story hebben, springt Kenzera er wel uit als titel. Het narratief is tof, maar dat mag ook wel met Surgent Studios, die constant willen innoveren op het gebied van storytelling. Soms was de voice acting van andere personages een beetje ‘off’, maar over het algemeen zit het op gebied van verhaal wel snor!

Switch

Nee, ik heb het niet over het nummer van Will Smith, maar de switch die jij constant maakt in de combat van Tales of Kenzera. Je hebt namelijk 2 maskers ter beschikking, eentje biedt jou de krachten van de maan en de ander de hitte van de zon. Beide maskers hebben een unieke en compleet andere speelstijl. De kunst van de combat zit hem dan ook in het wisselen tussen de 2 maskers. Waar de zon jou meer close combat opties geeft, geeft de maan je weer magische krachten om vijanden van een afstandje flink pijn te doen. Iedere mask heeft zo z’n eigen skills en ‘ultimate’ aanval. De scripted encounters in deze game zijn dan ook bedoelt om je te laten zien dat constant wisselen van masker nu eenmaal de beste tactiek is! Door de wereld heen en tijdens het spelen überhaupt, krijg je experience points, waarmee je de maskers kan blijven upgraden. Vergis je echter niet, combat is uitdagend. Maar, door de toffe flow, lichte RPG elementen en de stances met je masker, voelt dit als een tof geheel.

Qua movement en platforming is Tales of Kenzera ook zeker niet slecht bezig, alhoewel het wall jumpen soms een beetje tegen kan werken, is de responsive movement enorm vloeiend en ik zou zelfs zeggen, naadloos. De game biedt je ook snel de mogelijkheid om movement tot het volst te benutten, met double jumps, wall jumps en tools om de wereld te veranderen naar waar jij heen moet. Platforming begint vrij basic, maar wordt geleidelijk een stuk lastiger, tot op het punt dat de kleinste vergissing je de das om kan doen. Deze uitdaging vind ik persoonlijk heerlijk, echter zijn de checkpoints soms enorm vervelend, waardoor je segmenten echt vaak opnieuw komt te spelen. Uiteraard is het soms nodig om te backtracken en zijn er genoeg puzzels in je playthrough. Die puzzels, alhoewel niet heel complex, zijn wel vaak een leuke toevoeging, het zet je even snel aan het denken en voelt belonend.

Dit is kunst

Op grafisch gebied is Tales of Kenzera bijna perfectie. De vibrant kleuren, toffe UI en map designs, character designs en ga zo nog maar even door. De game ruikt naar sfeer, heel veel sfeer. Het voelt als een geheel, niet goedkoop, maar goed uitgewerkt, consistent en coherent. De wereld van Kenzera voelt echt als een kunstwerk, met een ode aan veel Afrikaanse culturele aspecten. Ook de belichting in deze titel is erg strak. Door al deze positieve aspecten, voelt Kenzera gewoon echt als een sterk en mooi geheel. De performance is meer dan in orde, ik heb nooit last gehad van framedipjes of iets in die richting!

Qua sound kunnen we ook niet klagen, de game heeft passende muziek, over het algemeen sterk dialoog en goed uitgewerkte omgevingsgeluiden.

Verdict

Tales of Kenzera: ZAU, zet een mooie standaard neer voor meer tales in deze adembenemende wereld. Het is een sterke Metroidvania met veel leuke elementen en eigenlijk in de basis enorm simpele structuren. Het mooiste van alles? De game kost je 20 Euro. In een wereld waar alles tegenwoordig vraagt om de volledige inhoud van je portemonnee te legen, is dit een steal. Kan ik de game dus aanraden aan iedereen? Dat is een dikke vette JA!

