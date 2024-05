Assassin’s Creed Shadows onthuld met cinematische trailer

Assassin’s Creed Shadows is officieel onthuld door middel van een energieke, mysterieuze en adembenemende cinematische trailer, die ook bevestigde dat het spel op 15 november 2024 zal worden uitgebracht

Assassin’s Creed Shadows heeft twee hoofdpersonages en speelt zich af in het hart van Feodaal Japan, waarbij spelers de mogelijkheid krijgen om te wisselen tussen de Shinobi Naoe (Ninja) en een Samurai Yasuke.

De trailer, die je hieronder kunt bekijken, geeft een eerste blik op de twee protagonisten van het spel – Naoe en Yasuke.

De eerste diepe duik in de gameplay van Assassin’s Creed: Shadows wordt verwacht tijdens Ubisoft Forward op 10 juni. Er zullen ook hands-on mogelijkheden zijn tijdens Summer Games Fest met een embargo dat op 12 juni wordt opgeheven.

Bij de release zal Assassin’s Creed: Shadows beschikbaar zijn op Xbox Series X|S, PlayStation 5 en pc. Het zal het eerste spel in een decennium zijn dat niet wordt uitgebracht op Xbox One of PlayStation 4.

Als je de Gold- of Ultimate-editie van het spel vooraf bestelt – of lid bent van Ubisoft+ – kun je drie dagen eerder toegang krijgen vanaf 12 november.

De hoofdpersonages

“In Assassin’s Creed Shadows, zul je de verweven verhalen beleven van Naoe, een bekwame shinobi-assassin uit de provincie Iga, en Yasuke, de krachtige Afrikaanse samoerai uit de historische legende,” luidt de beschrijving van het spel. “Tegen de achtergrond van de turbulente late Sengoku-periode zullen dit opmerkelijke duo hun gemeenschappelijke lotsbestemming ontdekken terwijl ze een nieuw tijdperk voor Japan inluiden.

“Van chaos naar doel, van duisternis naar licht. Een nieuwe Creed rijst op boven Japan.”

Yasuke is de brute enforcer van de 2 characters, gezien zowel de Samurai als Shinobi afkomstig zijn van een hele andere sociale klasse tijdens dit tijdperk in de game is er gekozen om voor 2 speelstijlen te gaan met ieder hun eigen karakter. Yasuke is gebaseerd op de eerste Afrikaanse Samurai die tijdens de 15de eeuw actief was in Japan.

Naoe zal de meer stealhty gameplay op zich nemen aangezien ze uit een gebied komt in Japan waar de Shinobi zijn ontstaan. Ze is het enige character van de 2 hoofdpersonages die een Hidden Blade draagt, en niet zomaar een, de pivot-blade uit Assassin’s Creed 3 schijnt een terugkeer te maken.

Naoe’s Hidden Blade seems to be a Pivot Blade similar to the one shown in Assassin’s Creed 3!#AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/bFMUGdke7J — Access The Animus (@AccessTheAnimus) May 15, 2024

Wat kunnen we nog meer van Assassin’s Creed Shadows verwachten?

Assassin’s Creed Shadows is een van de meest langverwachte games van het jaar. Het belooft een monumentale iteratie te worden van de legendarische serie, met name omdat fans al enkele jaren hebben gevraagd om een Assassin’s Creed-titel die zich afspeelt in Japan. Hoewel Assassin’s Creed Mirage vorig jaar een behoefte vervulde, is het bijna vier jaar geleden dat spelers hun tanden hebben gezet in een epische, grootschalige AC-titel.

De game zal verschillende seasonal scenarios bevatten die de gehele map zullen veranderen. Verder zal de gamemap ongeveer even groot worden als de Egyptische map in Assassin’s Creed Origins, echter bevat Assassin’s Creed Shados realistischere scaling van alle gebouwen en de wereld.

Net zoals in Assassin’s Creed Syndicate zal de spelen gedurende de game wanneer ze willen kunnen switchen tussen de 2 main characters om zo missies te voltooien. Al zullen er ook zogenaamde “character-locked” missions zijn die je alleen kan voltooien met een van de characters.

Dat de game groots is is alleen al te zien aan het aantal ontwikkelaars dat Ubisoft Québec heeft bijgestaan tijdens de development. Namelijk 15 andere studio’s hebben een bijdrage geleverd!

Ubisoft Belgrade

Ubisoft Bordeaux

Ubisoft Bucharest

Ubisoft Chengdu

Ubisoft Kyiv

Ubisoft Manila

Ubisoft Montpellier

Ubisoft Montreal

Ubisoft Odesa

Ubisoft Osaka

Ubisoft Pune

Ubisoft Shanghai

Ubisoft Singapore

Ubisoft Sofia

Ubisoft Tokyo

Welke edities komen beschikbaar?

Dat is waar Assassin’s Creed Shadows om de hoek komt kijken. Hier zijn de edities die nu beschikbaar zijn om vooraf te bestellen:

Standaard editie (€69,99): Basisspel en Pre-Order Bonus (Thrown to the Dogs Quest).

Gold Edition (€109,99): Basisspel, Thrown to the Dogs Quest, Season Pass, 3 dagen vroegtijdige toegang.

Ultimate Edition ($129,99): Basisspel, Thrown to the Dogs Quest, Season Pass, 3 dagen vroegtijdige toegang, en Ultimate Pack met uitrusting- en wapensets, vaardigheidspunten en fotomodusfilters.

Ben jij al enthousiast over Assassin’s Creed: Shadows? Of juist helemaal niet? Laat het ons weten op Facebook of in de reacties hier beneden.