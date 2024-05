intheSpotlight Senua’s Saga: Hellblade II: de weg naar release

Met intheSpotlight blikken wij de gehele maand vooruit naar aankomende game releases. Deze maand is het de beurt aan Senua’s Saga: Hellblade II. Deze game zit er al aan te komen sinds de aankondiging van de Xbox Series X. En we zijn er bijna!

The Game Awards 2019

The Game Awards 2019 lijkt alweer een hele tijd geleden. Maar het is de eerste keer dat we de nieuwe console van Microsoft zagen. De Xbox Series X. Beloofd werd de meest krachtige console van de komende generatie en daar hoort natuurlijk een game bij die grafisch goed in elkaar steekt. Senua’s Saga: Hellblade II is de eerste game die werd aangekondigd voor de Xbox Series X.

De belofte was gemaakt en de toon was gezet. Maar een datum werd niet gegeven het duurde zelfs een hele tijd voor deze datum er kwam. In de tussentijd werden er wel steeds nieuwe bits aan informatie gegeven over de game. Studio tours, nieuwe gameplay segments en meer. Zelfs tijdens de Game Awards in 2023 kregen we nog een trailer, maar weer geen echte datum.

Developer Direct

Enter de Developer Direct. Een presentatie van Microsoft om haar developers de kans te geven meer te praten over games. En dat gebeurde ook in onderstaande video werd er net zoals nu nogmaals terug geblikt op verschillende momenten in de afgelopen vier jaar. De video sloot uiteindelijk dan af met de release datum: 21 mei 2024.

En dan zijn we in het nu beland. Een kleine zeven dagen op moment van schrijven voordat de game op onze Xbox consoles te spelen is. Genoeg tijd om nog even deel 1 te spelen mocht je interesse hebben. Blijf vooral deze laatste dagen nog even bij ons om nog meer mee te krijgen tijdens de intheSpotlight maand van Senua’s Saga: Hellblade II. Heb jij al zin in deze game?