intheSpotlight Senua’s Saga: Hellblade II: de launch trailer

In deze prachtige launch trailer van Senua’s Saga: Hellblade II, met de achtergrond muziek van AURORA horen we een liedje over een vrouw die haar plaats in de wereld niet weet. Gekoppeld met de prachtig cinematische beelden van van de game. De trailer toont een grote variatie een levels en cutscenes waar ze de grafische pracht en combat van de game vertonen.

The sequel to the award winning Hellblade: Senua’s Sacrifice, Senua returns in a brutal journey of survival through the myth and torment of Viking Iceland. Intent on saving those who have fallen victim to the horrors of tyranny, Senua faces a battle of overcoming the darkness within and without.

Captured on Xbox Series X.

Pre-order or pre-install on Xbox now: https://www.xbox.com/games/senuas-sag…

Wishlist or pre-purchase on Steam: https://store.steampowered.com/app/24…

Listen to more from AURORA: https://Aurora.lnk.to/listenID