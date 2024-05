ELDEN RING Shadow of the Erdtree Story Trailer uitgebracht

Hoewel veel van het verhaal van een FromSoftware-game naar voren komt door te spelen en aanwijzingen uit de lore op te vangen terwijl je speelt, zijn er ook meer directe inzichten in de achtergrond van elk spel. Om ons voor te bereiden op de Shadow of the Erdtree DLC, heeft Bandai Namco een verhaallijntrailer uitgebracht die alles uitlegt over de nieuwe ervaring.

Voorafgaand aan deze nieuwste video bood de gameplaytrailer van februari 2024 voor Shadow of the Erdtree al een voorproefje van wat we van het verhaal kunnen verwachten. We zagen een verduisterde Erdtree in een land bedekt met schaduwen. Daar hing de arm van Malenia’s broer Miquella uit een cocon. De vertelling in die video stelde: “Moeder, zou u werkelijk heerschap toestaan in iemand zo verstoken van licht? Ik neem aan dat u ook benieuwd bent wat voor soort Miquella hier doet.” Er werd ook gezegd: “Raak de verdorde arm aan en reis naar het rijk van de schaduw.” Als iemand die helemaal dol is op alle ELDEN RING gerelateerde lore, ben ik heel erg benieuwd welke implicaties deze woorden hebben en welke toevoegingen de DLC gaat brengen om de wereld nog levendiger te maken.

Hier is de volledige verhaallijntrailer van Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC:

In aanloop naar de lancering van Shadow of the Edrtree is Bandai Namco bezig met promotieactiviteiten voor de uitbreiding. Zo is er een Return to Grace-wedstrijd die momenteel loopt en waarbij prijzen te winnen zijn, zoals een levensgrote Arm van Malenia en een Messemer the Impaler-beeldje. In Japan verschijnt er een boek getiteld The Overture of Shadow Erdtree Elden Ring, met aanvullende informatie over de nieuwe content.

Elden Ring is beschikbaar op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X en PC, en de Shadow of Erdtree DLC verschijnt op 21 juni 2024.

IntheGame heeft ook een review geschreven over ELDEN RING, dit hebben wij bekroond met een dikke 10.