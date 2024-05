Call of Duty Black Ops 6 officieel onthuld

Geen Call of Duty Black Ops Cold War 2, geen Cold War Gulf War, maar Black Ops 6. Dat is de titel waar Call of Duty dit jaar de feestdagen mee verovert in de sales charts. Eerder vandaag deelde we het nieuws over de teasers die verschenen. Niet lang daarna lekte het logo uit via promotiemateriaal.

Een klassieke blunder deze dag. De titel en het logo van de nieuwe Call of Duty game lekte uit via beelden van promotiemateriaal voor de game “Call of Duty Black Ops 6”. Niet lang nadat het internet deze lek op had geslokt besloot Activision een einde te maken aan alle geruchten en maakt het voor eens en altijd duidelijk. Call of Duty 2025 heet Call of Duty Black Ops 6.

#BlackOps6 confirmed. Tune in to the Xbox Games Showcase on June 9th at 10am PT to see what we’ve been cooking with @RavenSoftware. https://t.co/RwdLBria6Q pic.twitter.com/O18lBBgK2t — Treyarch Studios (@Treyarch) May 23, 2024

Met dit nieuws lijkt het er meteen op dat we voorlopig door al het officiële Call of Duty nieuws heen zijn. Treyarch, de maker van Call of Duty dit jaar, laat op Twitter weten dat we allemaal moeten kijken naar de Xbox Games Showcase op 9 juni, om 19:00. Na afloop van de show duiken we samen met Activision en Microsoft in