Review: Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT (PC)

Deze vlijmscherpe samurai game is oorspronkelijk uitgekomen in 2020 voor de PlayStation 5, maar nu kunnen ook PC spelers zich wanen in het episch verhaal van Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT.

Vier jaar na zijn oorspronkelijke release blijft Ghost of Tsushima nog steeds een keivette third-person action adventure game. Voor de ene gamer een bekende game, voor de ander een totaal nieuwe ervaring.

In al deze jaren sinds zijn oorspronkelijke release, is deze game toch zeker niet troep geworden. Sterker nog, hij is scherper dan ooit. In deze review gaan we meer kijken naar het technische aspect van de game. Ben je benieuwd naar onze oorspronkelijke review, check hem dan hier!

Onze mening van de DIRECTOR’S CUT editie voor de PlayStation 5 kun je ook bekijken, mocht je meer geïnteresseerd zijn in gameplay en informatie rondom de game zelf.

Adembenemend én compleet

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT is simpelweg uniek en neemt de woorden uit je mond. Sucker Punch Productions heeft deze port zodanig gemaakt dat deze in je hersens geprint blijft. De story telling van het verhaal is al uniek maar door de toepassing van de laatste technologieën in combinatie met alle uitbreidingen van het spel, kun je simpelweg niet afblijven van deze game.

Het begin van de game kan nogal langzaam en intimiderend zijn, zo moet je een aantal dingen leren als een nieuwe samurai eveneens als de UI waarmee de game werkt. Zo wordt je bijvoorbeeld geleid door de wind in plaats van een simpele marker op je kaart, hele vette toepassing.

De game oorspronkelijk een PlayStation 5 game maar sindskort dus geport naar PC. Dit betekent dat je de game ook kan spelen met een Xbox controller maar dat neemt weg van de “ware” ervaring van de game. Zelf heb ik gespeeld met een PlayStation 5 Dual Sense controller, hierdoor komt de game nog meer tot leven in allerlei scenarios. Van boogschieten met de adaptive triggers tot het reageren op audio queue’s die vanuit je controller komen.

Om de volledige ervaring te beleven met een PlayStation 5 controller op PC dient deze wel aangesloten te worden via een USB-C kabel.

De katana’s zijn geslepen

Ghost of Tsushima was in 2020 én in 2021 al vlijmscherp. Echter de PC port geeft de game een aantal nieuwe addities waardoor de game nog meer tot leven komt.

Natuurlijk zijn er een aantal verbeteringen tot de prestaties van de game, maar ook zijn er een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan unlocked framerates, NVIDA DLSS, DLAA en Reflex, AMD FSR3 én Intel XeSS ondersteuning.

Buiten deze addities ondersteunt de game op PC ook verschillende aspect ratio’s. Gaming monitoren zoals ultrawide’s (21:9), super ultrawide (32:9) en zelfs triple monitor setup (48:9) wordt direct ondersteunt door deze game. Zo kun je de verschillende omgevingen in alle glorie waarnemen.

Ook zijn er een aantal veranderingen ten opzichte van de PlayStation 5 versies. Verschillende cutscenes worden dit keer in real-time gerendered en worden de Japanse stemmen dit keer wél gelip-synced voor dat extra stapje immersie.

Aan een zwaard kun je je altijd snijden, net zoals er gesneden is geworden in een aantal functies die misschien wel leuk zouden zijn. Zo zit er bijvoorbeeld geen Real Time Ray-Tracing in. Global Illumination en reflecties zijn dus bijvoorbeeld op de oude manier gerendered, dit neemt echter niet weg van de immersie in de game.

Vlekkeloos maar vereisend

De game heb ik natuurlijk gespeeld op m’n eigen desktop PC met een resolutie van 2560×1440, in andere woorden 1440p. De volledige specs van het systeem waarop getest is geworden, staan hier beneden:

Intel i9 10900K

NVIDIA RTX 3080

16 GB DDR4 RAM

1TB NVMe SSD van Samsung

Algehele gameplay loopt lekker vloeiend op m’n systeem zoals hierboven is gemeld. De game maakt gebruik van dynamic quality die hij automatisch instelt naar jouw systeem. Hierdoor blijft alles adembenemend desondanks je PC een aantal textures in real-time verstelt om de meest optimale prestaties uit de game te wringen.

Op een resolutie van 1440p haalde ik makkelijk boven de 60FPS. Hierbij stond NVIDIA Reflex aan én werd er gebruik gemaakt van DLSS. Het spelletje speelt vloeiend met her en der een frame drop die niet te drastisch is. Op een systeem met wat lagere hardware specificaties kan het misschien iets minder vloeiend lopen omdat de game vrij demanding is qua graphics.

Een stabiele en tamelijk hoge framerate is bij deze game enigszins van belang. Zo kun je beter reageren wanneer je vijanden in combat toenadert. Alhoewel de game op een lage framerate wat meer cinematic vibes met zich meebrengt, is toch de aanrader om frames te kiezen boven kwaliteit.

Een port waarvan te leren valt

Het feit dat deze game gewoon vlekkeloos loopt op dag één van release, is een aspect punt waarvan te leren valt. Steeds vaker zien we ports of games die uitkomen voor PC die simpelweg niet lekker lopen. Sucker Punch en Sony Entertainment hebben met deze port wel echt gekeken naar de gameplay en speel ervaring.

De uitvoering van deze game is iets waarvan geleerd mag worden, desondanks deze best veel vermogen vereist van je computer of laptop. Hopelijk zet deze game een nieuwe standaard voor prestaties en algemene gebruikerservaring voor toekomstige ports.

10/10 Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT (PC) - 10/10 10/10