Rainbow Six Siege introduceert subscriptie service en trekt kritiek bij onthulling

Ubisoft’s recente aankondiging rondom Rainbow Six Siege op de R6 Major in Manchester is niet goed gevallen bij fans. Naast de bestaande Battle Pass wordt er ook een subscriptie mogelijk gemaakt om items te verkrijgen.

De nieuwe maandelijkse subscriptie in Rainbow Six Siege,die een aantal customization items zal bieden, zal vanaf juni live gaan. Tijdens de R6 Major in Manchester is de aankondiging van deze service echter niet goed gevallen.

Video’s van de aankondigingen circuleren momenteel op het internet en deze zijn niet zo prettig om aan te horen mocht je bij Ubisoft werken. Het publiek dat aanwezig was reageerde massaal met boegeroep en gejoel omtrent een service waar geen vraag naar was volgens de community.

Wat is de nieuwe service?

Het gaat om een subscriptie stijl service die een mogelijkheid geeft tot een aantal items, skins en ‘meer’. Voor €10,- per maand kun je je lid maken van de subscriptie. Ook is er een mogelijkheid om voor één jaar direct te abonneren, dit zal je dan €80,- kosten. Op jaarbasis kun je €40,- besparen indien je een jaar lidmaatschap aanschaft.

De maandelijkse beloningen zijn als volgt maar kunnen afwijken van de onderstaande lijst:

“Exclusieve” maandelijkse beloningen Battle Pass Tier skip tokens Één of meerdere karakterskins Een handjevol R6 credits Bravo Packs

De subscriptie zal lanceren medio juni 2024, tegelijkertijd met het nieuwe seizoen genaamd “Operation New Blood”. In het nieuwe seizoen zal voornamelijk de operator Recruit een make-over krijgen. Ook zal deze operator eindelijk een maximaal aantal krijgen van één per team.

De rework van recruit is zowel op offensief als defensief, dit betekent dat hij ook een andere naam gaat krijgen. We gaan hem zien als Sentry en Striker, ook is hij customizable net zoals alle andere operators.

Ga jij lid worden van de nieuwe service of zie je dit eerder als een cashgrab, deel jouw mening hier beneden!