State of Play: alle trailers voor jou gebundeld!

Sony’s nieuwste PlayStation State of Play-evenement van mei 2024 had maar liefst 14 aankondingen. In een sessie 34 minuten heeft Sony alle aankomende games voor de PlayStation 5 getoond, met een mix van verwachte titels en verrassende onthullingen. Hier is alles wat tijdens het evenement is aangekondigd.

Concord

God of War Ragnarök voor PC

Dynasty Warriors Origins

Infinity Nikki

Een bèta-test voor Infinity Nikki staat gepland voor de PS5 in het derde kwartaal van 2024, wat spelers een vroege kijk op deze intrigerende nieuwe game zal geven.

Ballad of Antara

Skydance’s BEHEMOTH

Details over Skydance’s nieuwe project, BEHEMOTH, werden gedeeld, deze VR titel laat je aan de haal gaan met zwaarden.

Alien Rogue Incursion

Een nieuwe trailer en werd onthuld voor de PS VR2-game, Alien Rogue Incursion, de game zal tijdens de feestdagen van 2024 uit komen.

Marvel Rivals

Marvel Rivals komt naar de PS5, met een gesloten bèta die in juli is gepland. Een volledige releasedatum is echter nog niet aangekondigd.

Where Winds Meet

Meer details en een nieuwe trailer voor Where Winds Meet werden gedeeld, hoewel een releasedatum nog onbekend is.

Until Dawn

De geliefde horrortitel Until Dawn krijgt een remake die zowel naar de PC als de PlayStation 5 komt, in de herfst van 2024.

Path of Exile 2

De langverwachte Path of Exile 2 komt naar consoles en zal eind 2024 in Early Access gaan.

Silent Hill 2

Monster Hunter Wilds

Astro Bot

De stream zat vol met verschillende aankondigingen en updates die over wat we mogen verwachten van PlayStation de komende tijd. Echter waren wij op de redactie niet heel erg onder de indruk van de show. Het blijft nog erg stil in het stal van Sony als het aankomt om echte klappers.



