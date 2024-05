State of Play: Astro Bot aangekondigd

De State of Play is zojuist afgelopen en dat betekend dat er heel veel nieuwe games getoond zijn. Astro Bot komt nogmaals terug naar de PlayStation 5. En sneller dan je had gedacht!

Astro Bot komt eraan! Maar waar kennen we de game ook al weer van? Nou, het is 19 november 2020. De PlayStation 5 is net op de markt gebracht en iedereen is druk bezig met zijn nieuwe console te installeren. Op de PlayStation 5 is een standaard spel meegeleverd, een tech demo: Astro’s Playroom. Met deze demo kun jij de nieuwe mogelijkheden van de PlayStation 5 bekijken in een charmante platform wereld.

Nu, 31 mei 2024 is de aankondiging van het nieuwe deel. Een platform game voor de PlayStation 5 waar jij grote levels kan gaan uitspelen. In de video zie je veel verschillende levels en personages van Sony voorbij komen. In de kleurrijke levels moet jij een weg vinden en de vijanden verslaan. Onderweg zou je dus veel nostalgie van PlayStation tegen komen zoals Kratos. Of misschien wel oude hardware uit het Sony PlayStation arsenaal.

In een wereld van shooters en multiplayer games is het natuurlijk fijn om games als deze ook nog steeds te zien verschijnen. Vrolijke platform games met humor erin zijn nooit weg en Astro Bot lijkt hier geen gebrek aan te hebben. Als de game net zo leuk en variatie bevat als de trailer doet gaat het in ieder geval een leuke tijd worden!

Astro Bot gaat uitkomen exclusief voor de PlayStation 5 vanaf 6 september 2024. Heb jij zin in deze game? Laat het ons weten!