State of Play: Firewalk’s nieuwe IP Concord aangekondigd

Tijdens de Playstation State of Play van 30 mei 2024 kondigde studio Firewalk hun nieuwe IP ‘Concord’ aan. Check hier alle informatie en de trailers!

Concord werd al eens aangekondigd met een korte teaser, maar nu komen er eindelijk volledige trailers uit, zowel cinematic als met gameplay! De trailer laat een soort Guardians of the Galaxy dynamiek zien tussen de characters met een Borderlands sci-fi setting.

In Concord neemt het team missies aan door het hele sterrenselsel. Het is een hero based arena shooter, niet iets dat we nog nooit gezien hebben, maar wel een tof uitziende setting. Deze titel lijkt echter net iets meer tactisch, met een Valorant achtige insteek. Je ziet in de gameplay classes als een tank, sniper, Aoe expert die tegen elkaar vechten met een vrij lage time to kill. De ontwikkelaars spelen in op assymetrische characters, dus directe 1-op-1 combat wordt voor sommige classes uitdagend, samenwerken is dus een must. Het lijkt grafisch en conceptueel op een mix van verschillende hero based games. De character designs zien er tof uit, of mensen op zoek zijn naar een nieuwe hero shooter, is dan weer een andere vraag. Check de trailers voor Concord in ieder geval hier!

Kijk jij uit naar Concord? Houdt dan zeker onze website in de gaten voor alle nieuwtjes omtrent de game.